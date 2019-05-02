محمد بن مسعود - الدمام - أوضح لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد سابقاً إسماعيل حكمي بأن حظوظ الاتحاد بنيل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين كبيرة في حال لعب الاتحاد من الأطراف وحافظ على المخزون اللياقي. وقال "حكمي" لـ"الخليج 365" : أبارك للفريقين وصولهما للنهائي والسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله. وتابع: لدى الاتحاد ثلاثة عوامل مهمة لترجيح الكفة وهي فهد المولد ورودريغيز والثالث فيلانويفا أما رأس الحربة بريوفيش يمتاز أنه نهاز للفرص وهذه ميزة تخدم الاتحاد لنيل اللقب. وأضاف: الاتحاد كما شاهدنا خاصة أمام النصر يلعب أثناء سير المباراة بطريقة ٤ ٢ ٣ ١ وقوة الاتحاد تتمثل في الأطراف لو لعب الاتحاد مثل طريقة لعبه أمام النصر سيكسب كما عليهم المحافظة على المخزون اللياقي. وعن التعاون قال:" يعتمد اعتماداً كلياً على الهجمة المرتدة بطريقة التجميع في وسط الملعب ثم الانطلاق، الاتحاد إن استطاع أن يلعب على الأطراف ستكون الكلمة له". وختم حديثه مشيداً بدفاع الاتحاد وقال:" دفاع الاتحاد تغير كثيراً ونسبة الأخطاء قليلة بوجود داكوستا".

حكمي لـ"الخليج 365": الاتحاد الأقرب لتحقيق الكأس.. وقوة التعاون في المرتدات عبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-05-02 أوضح لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد سابقاً إسماعيل حكمي بأن حظوظ الاتحاد بنيل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين كبيرة في حال لعب الاتحاد من الأطراف وحافظ على المخزون اللياقي. وقال "حكمي" لـ"الخليج 365" : أبارك للفريقين وصولهما للنهائي والسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله. وتابع: لدى الاتحاد ثلاثة عوامل مهمة لترجيح الكفة وهي فهد المولد ورودريغيز والثالث فيلانويفا أما رأس الحربة بريوفيش يمتاز أنه نهاز للفرص وهذه ميزة تخدم الاتحاد لنيل اللقب. وأضاف: الاتحاد كما شاهدنا خاصة أمام النصر يلعب أثناء سير المباراة بطريقة ٤ ٢ ٣ ١ وقوة الاتحاد تتمثل في الأطراف لو لعب الاتحاد مثل طريقة لعبه أمام النصر سيكسب كما عليهم المحافظة على المخزون اللياقي. Advertisements وعن التعاون قال:" يعتمد اعتماداً كلياً على الهجمة المرتدة بطريقة التجميع في وسط الملعب ثم الانطلاق، الاتحاد إن استطاع أن يلعب على الأطراف ستكون الكلمة له". وختم حديثه مشيداً بدفاع الاتحاد وقال:" دفاع الاتحاد تغير كثيراً ونسبة الأخطاء قليلة بوجود داكوستا". 02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440 12:30 AM أوضح لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد سابقاً إسماعيل حكمي بأن حظوظ الاتحاد بنيل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين كبيرة في حال لعب الاتحاد من الأطراف وحافظ على المخزون اللياقي. وقال "حكمي" لـ"الخليج 365" : أبارك للفريقين وصولهما للنهائي والسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله. وتابع: لدى الاتحاد ثلاثة عوامل مهمة لترجيح الكفة وهي فهد المولد ورودريغيز والثالث فيلانويفا أما رأس الحربة بريوفيش يمتاز أنه نهاز للفرص وهذه ميزة تخدم الاتحاد لنيل اللقب. وأضاف: الاتحاد كما شاهدنا خاصة أمام النصر يلعب أثناء سير المباراة بطريقة ٤ ٢ ٣ ١ وقوة الاتحاد تتمثل في الأطراف لو لعب الاتحاد مثل طريقة لعبه أمام النصر سيكسب كما عليهم المحافظة على المخزون اللياقي. وعن التعاون قال:" يعتمد اعتماداً كلياً على الهجمة المرتدة بطريقة التجميع في وسط الملعب ثم الانطلاق، الاتحاد إن استطاع أن يلعب على الأطراف ستكون الكلمة له". وختم حديثه مشيداً بدفاع الاتحاد وقال:" دفاع الاتحاد تغير كثيراً ونسبة الأخطاء قليلة بوجود داكوستا".

، حكمي لـ"الخليج 365": الاتحاد الأقرب لتحقيق الكأس.. وقوة التعاون في المرتدات ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم