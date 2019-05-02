، "الزعاق" جيلنا كان من الشبان.. والبرجس: واجهنا النصر في عز قوته ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدا أن لاعبي التعاون في هذه النسخة جميعهم محترفون ومتمرسون بالبطولات

أكد أحمد الزعاق اللاعب السابق لنادي التعاون وأحد اللاعبين الذين مثلوا الفريق في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين عام 1990 م أن فريقهم في تلك النسخة من البطولة كان جلهم من اللاعبين الشبان الصغار، أما في نهائي الغد فالوضع مختلف تماماً فالجيل الحالي جميعهم لاعبون محترفون متمرسون في اللعب بمختلف البطولات.

وتفصيلاً، أكد "الزعاق" أن فريق التعاون استطاع تكرار الإنجاز بالوصول للمباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخ النادي وهذا بحد ذاته شرف كبير، وإن شاء الله الكأس سيكون من نصيب التعاون ومدينة بريدة فهو الفريق الوحيد في المنطقة الذي نال هذا الشرف.

وأضاف: بالتأكيد اللاعبون في هكذا مباريات يستشعرون بالمسؤولية خاصة وأنها مباراة كأس غالية على قلوب الجميع كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وتحدث موسى البرجس اللاعب السابق للتعاون عن كيفية شعوره حينما تمكنوا من خطف بطاقة الترشح للمباراة النهائية عام 1990 قائلاً: ما في شك أن وصولنا لنهائي الكأس يعد أسبقية لنادي التعاون بحكم أنه أول فريق من الدرجة الأول ينال هذا الشرف وأيضاً من منطقة القصيم.

وتابع: مشوار فريقنا في البطولة آنذاك كان صعباً على اعتبار أن أندية الدوري الممتاز تولي أهمية كبرى لبطولة الكأس إضافة للدوري على عكس أندية الدرجة الأولى التي ينتهي عندها النشاط الرياضي بنهاية منافسات الدوري.

وأضاف: في تلك الفترة كانت الأجواء ربيعية مثالية فكان من الصعوبة أن تلزم اللاعبين في إجراء التمارين والتحضيرات للمباراة لدرجة أن إداريي الفريق آنذاك كانوا يتكلفون ويتعبون في جلب اللاعبين من المخيمات.

وأفاد بأن المباراة كانت صعبة لنا لأننا سنواجه فريق النصر الذي كان في عز قوته بتلك الفترة، حيث سافرنا إلى مدينة جدة قبل النهائي بثلاثة أيام وللأسف لم تكن لدينا الخبرة الكافية في التعامل مع مثل هذه المواقف نحن كلاعبين أو إدارة، وبالتالي انتابنا شعور من الخوف والرهبة خاصة مع ازدياد الضغط الجماهيري ومتابعتهم للتدريبات.