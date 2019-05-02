محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للرياضة نفاد تذاكر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين التي ستجمع الاتحاد بالتعاون مساء اليوم الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. وتقرر أن تُفتح بوابات الملعب للجماهير عند الرابعة عصرًا. وخصصت اللجنة المنظمة مدرجات الجهة الشمالية لجماهير فريق الاتحاد، ومدرجات الجهة الجنوبية لجماهير فريق التعاون. رسميًّا.. نفاد تذاكر المباراة النهائية لكأس الملك صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-02 أعلنت الهيئة العامة للرياضة نفاد تذاكر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين التي ستجمع الاتحاد بالتعاون مساء اليوم الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. وتقرر أن تُفتح بوابات الملعب للجماهير عند الرابعة عصرًا. وخصصت اللجنة المنظمة مدرجات الجهة الشمالية لجماهير فريق الاتحاد، ومدرجات الجهة الجنوبية لجماهير فريق التعاون. Advertisements 02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440 12:09 AM أعلنت الهيئة العامة للرياضة نفاد تذاكر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين التي ستجمع الاتحاد بالتعاون مساء اليوم الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. وتقرر أن تُفتح بوابات الملعب للجماهير عند الرابعة عصرًا. وخصصت اللجنة المنظمة مدرجات الجهة الشمالية لجماهير فريق الاتحاد، ومدرجات الجهة الجنوبية لجماهير فريق التعاون. ، رسميًّا.. نفاد تذاكر المباراة النهائية لكأس الملك ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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