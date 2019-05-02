السعودية اليوم / الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي يحضر حفل تخريج طلاب وطالبات كلية الفارابي الأهلية لعلوم التمريض



جدة 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ونيابة عن سموه ، حضر صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم حفل تخريج ٨٦طالبًا وطالبة من كلية الفارابي الأهلية بجدة لعلوم التمريض للعام 2019/2018، بحضور عميد الكلية الدكتور علي بن حبيب الله وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأولياء أمور الطلاب والطالبات وذلك بفندق الريتز كارلتون.

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها بدأت مسيرة الطلاب والطالبات الخريجين، ثم ألقى أحد الخريجين وإحدى الخريجات كلمة الخريجين قدموا خلالها التهنئة لزملائهم الخريجين في هذه الليلة التي يجنون خلالها ثمرة جهدهم وصبرهم حتى حققوا ما يصبوا إليه لخدمة وطنهم وأولياء أمورهم الذين قدموا الكثير من وقتهم ومالهم طوال سنوات دراسة فلذات أكبادهم وكفاحهم حتى وصلوا إلى هذه المرحلة من التفوق، ولأعضاء هيئة التدريس بالكلية ولكل من سعى من أجل إنجاح هذا الحصاد والغرس المثمر.

إثر ذلك أدى الخريجون والخريجات قسم التخرج.

بعد ذلك ألقى عميد الكلية كلمة أعرب فيها عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ولسمو الأمير سعود بن عبدالله جلوي على تشريفه حفل الكلية بتخريج صفوة جيل واعد من أجيال المستقبل التي تمثل تجسيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة بالعلم وطلابه وثقتهم فيما يمكن أن يقدموه لدينهم ومجتمعهم ووطنهم .

وأكد أن الخريجين اليوم يجنون ثمار سنين من العمل الجاد على مقاعد التعليم وتطيبقه في ميدان العمل، مقدمًا شكره لكل من عمل في الكلية بروح الفريق الواحد من أجل أن تحقق أهدافها. بعد ذلك كرم سمو مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، الطلاب والطالبات المتفوقين، كما قدمت لسموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكاري لسموه مع الخريجين والخريجات.

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