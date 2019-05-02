السعودية اليوم / نائب أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة 44 من مدارس الرياض ويكرم المتفوقين



الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل تخريج مدارس الرياض الدفعة 44 للعام الدراسي 1440 - 1441، وتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين.

وفي بداية الحفل ألقى رئيس مجلس إدارة مدارس الرياض الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين كلمة افتتاحية، رحب فيها براعي الحفل والحضور، وقال: " ظلت مدارس الرياض حريصة على تجويد مخرجات التعليم، وعلى مدى خمسة عقود قادت التجارب الناجحة في مجال تطوير التعليم والتعلم، حتى أضحت مخرجاتها التعليمية مواكبة لرؤية المملكة 2030 ومتطلبات التنمية في بلادنا، وظلت المدارس أمينة على رؤيتها في بناء القادة، تعمل جاهدة لإعداد قادة المستقبل ،فتتعهد طلابها وطالباتها منذ نشأتهم وحتى تخرجهم بالتربية والممارسات القيادية.

ونوه بن حثلين بمخرجات المدارس التعليمية وذلك بفضل الله، ثم بفضل تلك الرعاية والتوجيه الكريمين -منذ نشأتها -من لدن رئيسها الفخري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله-، وبفضل دعم صاحب السمو الملكي الأمير

عقب ذلك ألقى مدير عام مدارس الرياض عبد الرحمن الغفيلي كلمة رحب فيها براعي حفل تخريج الدفعة الـ 44 من طلاب المدارس، وقال: " إننا في نهاية كل عام دراسي نجدها فرصة لعرض صفحات من الإنجازات وتكريم المنجزين ورد الفضل لأهله، ولقد كان من فضل الله تعالى أن حظيت المدارس منذ تأسيسها بشرف الرئاسة الفخرية والرعاية الأبوية من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -، حتى آتت أكلها وتبوأت مكانةً ريادية متميزة، ولاتزال المدارس تحقق الإنجازات العام تلو العام التي ستشاهدون جزءًا منها خلال فقرات الحفل، ويسرني أن أعلن اليوم إطلاق مبادرة "مدرسة الرياض الصيفية" التي توفر فرصًا إبداعية تنمي مهارات الطلبة وتحفظ أوقاتهم أثناء الإجازة من خلال "البرنامج الرمضاني" الترفيهي، والبرنامج الأكاديمي الصيفي، والرحلات الداخلية والدولية، يقوم عليه نخبة من منسوبي المدارس بالتعاون مع الجهات المتخصصة، كما يطيب لي أن أعلن عن استمرار المدارس بتقديم منحة الأمير محمد بن سلمان رعاية الموهوبين (بنين وبنات) بواقع مائة مقعد مجاني.

واستعرض الغفيلي جانبًا من إنجازات المدارس مما أهلها للحصول على مراكز متقدمة بين المدارس المحلية والدولية ، مؤكدًا الاستمرار في وضع السياسات والخطط التي تلبي التوقعات وتفي بالاحتياجات.

وتضمن الحفل مسيرة الخريجين، وكلمة الخريجين، واستعراض قصص نجاح الطلاب المتميزين.

وفي ختام الحفل دشن سمو نائب أمير منطقة الرياض، الموقع الإلكتروني المطور للمدراس الذي يسهل متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وسير عمليتهم التعليمية .

ثم أدى راعي الحفل العرضة

// انتهى //

00:36ت م

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الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل تخريج مدارس الرياض الدفعة 44 للعام الدراسي 1440 - 1441، وتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين.وفي بداية الحفل ألقى رئيس مجلس إدارة مدارس الرياض الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين كلمة افتتاحية، رحب فيها براعي الحفل والحضور، وقال: " ظلت مدارس الرياض حريصة على تجويد مخرجات التعليم، وعلى مدى خمسة عقود قادت التجارب الناجحة في مجال تطوير التعليم والتعلم، حتى أضحت مخرجاتها التعليمية مواكبة لرؤية المملكة 2030 ومتطلبات التنمية في بلادنا، وظلت المدارس أمينة على رؤيتها في بناء القادة، تعمل جاهدة لإعداد قادة المستقبل ،فتتعهد طلابها وطالباتها منذ نشأتهم وحتى تخرجهم بالتربية والممارسات القيادية.ونوه بن حثلين بمخرجات المدارس التعليمية وذلك بفضل الله، ثم بفضل تلك الرعاية والتوجيه الكريمين -منذ نشأتها -من لدن رئيسها الفخري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله-، وبفضل دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع -حفظه الله.عقب ذلك ألقى مدير عام مدارس الرياض عبد الرحمن الغفيلي كلمة رحب فيها براعي حفل تخريج الدفعة الـ 44 من طلاب المدارس، وقال: " إننا في نهاية كل عام دراسي نجدها فرصة لعرض صفحات من الإنجازات وتكريم المنجزين ورد الفضل لأهله، ولقد كان من فضل الله تعالى أن حظيت المدارس منذ تأسيسها بشرف الرئاسة الفخرية والرعاية الأبوية من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -، حتى آتت أكلها وتبوأت مكانةً ريادية متميزة، ولاتزال المدارس تحقق الإنجازات العام تلو العام التي ستشاهدون جزءًا منها خلال فقرات الحفل، ويسرني أن أعلن اليوم إطلاق مبادرة "مدرسة الرياض الصيفية" التي توفر فرصًا إبداعية تنمي مهارات الطلبة وتحفظ أوقاتهم أثناء الإجازة من خلال "البرنامج الرمضاني" الترفيهي، والبرنامج الأكاديمي الصيفي، والرحلات الداخلية والدولية، يقوم عليه نخبة من منسوبي المدارس بالتعاون مع الجهات المتخصصة، كما يطيب لي أن أعلن عن استمرار المدارس بتقديم منحة الأمير محمد بن سلمان رعاية الموهوبين (بنين وبنات) بواقع مائة مقعد مجاني.واستعرض الغفيلي جانبًا من إنجازات المدارس مما أهلها للحصول على مراكز متقدمة بين المدارس المحلية والدولية ، مؤكدًا الاستمرار في وضع السياسات والخطط التي تلبي التوقعات وتفي بالاحتياجات.وتضمن الحفل مسيرة الخريجين، وكلمة الخريجين، واستعراض قصص نجاح الطلاب المتميزين.وفي ختام الحفل دشن سمو نائب أمير منطقة الرياض، الموقع الإلكتروني المطور للمدراس الذي يسهل متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وسير عمليتهم التعليمية .ثم أدى راعي الحفل العرضة السعودية مع الحضور وطلاب المدارس.// انتهى //00:36ت م0295

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