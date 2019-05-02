السعودية اليوم / سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة السادسة والتسعين من طلبة كلية الملك فيصل الجوية



الرياض 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو 2019م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير

ولدى وصول سمو ولي العهد، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، كان في استقباله معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن حازم الغشيان.

وفور وصول سمو ولي العهد عزف السلام الملكي.

عقب ذلك بدئ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن حازم الغشيان كلمة رحب فيها بسمو ولي العهد في حفل تخريج الدفعة السادسة والتسعين من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، مشيراً إلى أن الدفعة تضم طالبين من مملكة البحرين الشقيقة، انضما إلى من سبقهم من زملائهم ليصبحوا جميعاً جاهزين للانطلاق لميادين العزة والكرامة، مهنئاً الطلبة الخريجين على إكمال جميع متطلبات التدريب وتخرجهم من الكلية، سائلاً الله لهم التوفيق والعون في الوحدات الميدانية التي سينضمون إليها.

إثر ذلك جرى العرض العسكري لطلبة الكلية، وتسليم راية الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وسلم سمو ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدفعة، كما سلم سموه الشهادات للخريجين من الدول الشقيقة.

بعد ذلك تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

ثم قلد الخريجون بعضهم بعضاً رتبهم الجديدة.

إثر ذلك عزف السلام الملكي، والتقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد مع الطلبة الخريجين.

حضر الحفل، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير بندر بن فيصل بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير مساعد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار قادة وضباط القوات المسلحة، والملحقون العسكريون لدى المملكة، وكبار المسؤولين، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

// انتهى //

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الرياض 26 شعبان 1440هـ الموافق 1 مايو 2019م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، تخريج الدفعة الـ 96 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية وذلك بمقر الكلية في الرياض.ولدى وصول سمو ولي العهد، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، كان في استقباله معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن حازم الغشيان.وفور وصول سمو ولي العهد عزف السلام الملكي.عقب ذلك بدئ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم.ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن حازم الغشيان كلمة رحب فيها بسمو ولي العهد في حفل تخريج الدفعة السادسة والتسعين من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، مشيراً إلى أن الدفعة تضم طالبين من مملكة البحرين الشقيقة، انضما إلى من سبقهم من زملائهم ليصبحوا جميعاً جاهزين للانطلاق لميادين العزة والكرامة، مهنئاً الطلبة الخريجين على إكمال جميع متطلبات التدريب وتخرجهم من الكلية، سائلاً الله لهم التوفيق والعون في الوحدات الميدانية التي سينضمون إليها.إثر ذلك جرى العرض العسكري لطلبة الكلية، وتسليم راية الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وسلم سمو ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدفعة، كما سلم سموه الشهادات للخريجين من الدول الشقيقة.بعد ذلك تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.ثم قلد الخريجون بعضهم بعضاً رتبهم الجديدة.إثر ذلك عزف السلام الملكي، والتقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد مع الطلبة الخريجين.حضر الحفل، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير بندر بن فيصل بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير مساعد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار قادة وضباط القوات المسلحة، والملحقون العسكريون لدى المملكة، وكبار المسؤولين، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.// انتهى //00:34ت م0294

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