السعودية اليوم / أمير حائل يعزي أسرة الغصاب في وفاة والدهم - رحمه الله



حائل 26 شعبان 1440هالموافق 1 مايو 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزي أمير منطقة حائل، واجب العزاء والمواساة لأسرة الغصاب في وفاة الفقيد فهد بن محسن الغصاب - رحمه الله - .

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لمنزل الفقيد يرافقه وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ.

وكان في استقبال سموه كل من شقيق الفقيد سعد الغصاب وابن الفقيد المدير التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل فؤاد الغصاب وأشقائه وأقاربهم.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما أعربت أسرة الغصاب عن شكرها لسمو أمير حائل على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يكتب ما قام به في ميزان حسناته.

// انتهى //

23:20ت م

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