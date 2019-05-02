السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الجوازات يواصل جولته التفقدية لجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة



الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

قام مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم بجولة تفقدية على المناطق الخاصة بالجوازات قيد الإنشاء بصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، يرافقه كل من المساعد لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العقيد سليمان بن محمد اليوسف، في إطار متابعته لسير العمل في إدارات الجوازات بمنطقة مكة المكرمة.

وكان في استقباله مدير عام مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس رامز بن حبيب.

واطلع اللواء اليحيى على سير العمل بالمشروع واستمع لشرح موجز عن ماتم إنجازه، مثمناً الجهود المبذولة في سبيل إتمام المشروع على الوجه المطلوب.

// انتهى //

23:20ت م

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