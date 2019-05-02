السعودية اليوم / الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل مدير إدارة كهرباء حائل



حائل 26 شعبان 1440هالموافق 1 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه في الإمارة اليوم مدير إدارة كهرباء منطقة حائل المهندس محمد اللحيدان.

وأثنى سموه في مستهل اللقاء على جهود إدارة كهرباء حائل على جودة العمل وتميز الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وناقش سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد استعدادات كهرباء حائل لموسم صيف هذا العام، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مدينة حائل والمحافظات والمراكز التابعة لها.

من جهتة أعرب المهندس اللحيدان عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر والحرص على كل مايعود على الوطن والمواطن بالفائدة، مؤكدًا أن الشركة

// انتهى //

23:07ت م

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حائل 26 شعبان 1440هالموافق 1 مايو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه في الإمارة اليوم مدير إدارة كهرباء منطقة حائل المهندس محمد اللحيدان.وأثنى سموه في مستهل اللقاء على جهود إدارة كهرباء حائل على جودة العمل وتميز الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.وناقش سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد استعدادات كهرباء حائل لموسم صيف هذا العام، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مدينة حائل والمحافظات والمراكز التابعة لها.من جهتة أعرب المهندس اللحيدان عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر والحرص على كل مايعود على الوطن والمواطن بالفائدة، مؤكدًا أن الشركة السعودية للكهرباء اعتادت أن تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواكبة نمو الأحمال وذروة أحمال الصيف بإذن الله، سائلًا المولى القدير التوفيق للجميع.// انتهى //23:07ت م0280

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