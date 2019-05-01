العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل دورة مياه بتخصصي تبوك

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

تفاجأ أحد المراجعين لمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك بوجود طفل ملفوف داخل إحدى دورات المياه بمبنى العيادات الخارجية، وعلى الفور تم إبلاغ إدارة المستشفى، والتي بدورها أشعرت الجهات الأمنية للوقوف على الحالة.

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وعلقت صحة تبوك بقولها: إنه تم العثور على طفل متوفى حديث الولادة في دورات المياه بالعيادات الخارجية لمستشفى الملك فهد التخصصي.

وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم، وبالكشف المبدئي على جثة الطفل، تبين بأن الطفل متوفى خارج المستشفى منذ أكثر من 24 ساعة.