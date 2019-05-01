شكرا لقرائتكم العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل دورة مياه بتخصصي تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل دورة مياه بتخصصي تبوك
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
تفاجأ أحد المراجعين لمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك بوجود طفل ملفوف داخل إحدى دورات المياه بمبنى العيادات الخارجية، وعلى الفور تم إبلاغ إدارة المستشفى، والتي بدورها أشعرت الجهات الأمنية للوقوف على الحالة.
وعلقت صحة تبوك بقولها: إنه تم العثور على طفل متوفى حديث الولادة في دورات المياه بالعيادات الخارجية لمستشفى الملك فهد التخصصي.
وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم، وبالكشف المبدئي على جثة الطفل، تبين بأن الطفل متوفى خارج المستشفى منذ أكثر من 24 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل دورة مياه بتخصصي تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.