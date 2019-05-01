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فيديو.. أكاديمي: الفوضى تسيطر على إعلانات مشاهير مواقع التواصل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الأكاديمي المختص بالتجارة الإلكترونية فهد البقمي، على أنه لا توجد قوانين وأنظمة تحفظ حق المستهلك في حال الشراء في كثير من المتاجر.
وقال البقمي خلال لقائه في برنامج ”تم”: إن إعلانات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أحد أهم أسباب مشاكل التجارة الإلكترونية.
وأضاف: نحتاج لتوعية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لضوابط تسيطر على الفوضى في الإعلان في هذه المواقع.
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