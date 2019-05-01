التحالف يستهدف مواقع الحوثي في قاعدة الديلمي ومحيط مطار صنعاء

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء الأربعاء، مواقع ميليشيات الحوثي في قاعدة الديلمي الجوية ومحيط مطار صنعاء شمالي العاصمة اليمنية.

وشنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات جوية عدة على تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

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واستهدفت تلك الغارات الجوية أطقمًا قتالية لميليشيا الحوثي الانقلابية، أحدها على قاعدة صواريخ كاتيوشا في موقع “الأشاريف” بمنطقة الأعبوس في مديرية حيفان جنوبي المحافظة.

وأفاد موقع سبتمبر نت، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن الغارات أسفرت عن تدمير الأطقم مع القاعدة الصاروخية، ومقتل كل من كانوا على متن الأطقم.

كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى منصة صواريخ موجهة “كورنيت” في المنطقة ذاتها؛ ما أسفر عن تدميرها.