انتعاش مبيعات الأواني والمواد الغذائية بجازان قبل رمضان

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تشهد الأسواق هذه الفترة قبل بداية شهر رمضان حالة من الاستنفار الجماعي، وسط ازدحام شديد من المستهلكين لشراء متطلبات شهر رمضان من الأواني والمواد الغذائية.

– انتعاش ونشاط الأسواق:

وتحدث بسام مدخلي لـ”متابعات الخليج 365“، قائلًا: تشهد أسواق الأواني المنزلية في هذه الفترة حالة من الانتعاش حيث تصل نسبة المبيعات لنسبة 100% مع اقتراب شهر رمضان المبارك، على الرغم من أن الأواني المنزلية متوفرة طوال العام، إلا أن أسواقها تكتظ بالمشترين في هذه الآونة.

– ارتفاع الأسعار:

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فيما بين محمد صديق قائلًا: إن هذه الأسواق تكتظ بالمشترين في هذه الفترة؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض الأواني المنزلية والمواد الغذائية، وذلك في استغلال واضح من قبل تجار المحلات التجارية؛ حيث إن هذه الأسواق تنعش في مواسم محدودة، وأيضًا تلجأ بعض شركات إنتاج الأواني إلى ابتكار أشكال جذابة للمتسوقين، وأصبح الطلب عليها نشيطًا جدًّا.

– مربحة 100%:

فيما أكد ناصر هزازي أن مبيعات شهر شعبان رمضان مربحة 100%، ولا يقتصر الشراء على نوع واحد بل تلجأ السيدات إلى شراء كل أنواع الأواني المنزلية وخاصة البلاستيكية ويقوم أصحاب المحلات التجارية بعرض أشكال تناسب ديكورات المنزل وأطقم بمناظر جذابة، وهذا هو المطلوب، ويتجه أغلب النساء إلى شراء الأواني المزخرفة والمنقوشة برسومات تعبر عن التراث الرمضاني.

– المستودعات الغذائية:

أما علي عاتي فأشار إلى أن هذا الازدحام لا يقتصر على الأواني المنزلية فحسب، بل إن جميع المستودعات الغذائية التي تبيع بالجملة اكتظت بالزحام والإقبال على بعض المواد الغذائية مثل المكرونة والشوربة وبعض أنواع العصيرات مثل الفيمتو والتانج وغيرها من المواد الغذائية، متعجبًا بقوله: “وكأن رمضان شهر للأكل!!”.