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جمعية عناية الصحية تطلق حسابها الرسمي في تويتر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلق الأمين العام لجمعية عناية، الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، اليوم، مبادرة “منصة أصدقاء عناية الإلكترونية”، التي تسعى لإيصال خدمات الجمعية للمستفيدين والتواصل مع شركائها بمبادرة من أصدقائها، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين وأصحاب المبادرات، فيما تهدف إلى مساندة الجمعية إعلاميًّا لتحقيق أهدافها العلاجية.
وأكد الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان المطيري، أن الهدف من تدشين الحساب نشر الثقافة الصحية ومعرفة المجتمع بالدور الذي تقوم به الجمعية، موضحًا أن الحساب سيكون حلقة وصل بين الجمعية ومستفيديها والراغبين في الانضمام لها.
وشكر الأمين العام أحد سفراء الجمعية الشيخ جلعود بن بخيت لتقديمه هذه الفكرة، واصفًا إياها بالبادرة الجميلة، مبينًا أن الجمعية تسعد بتقديم الاقتراحات وتبادل الأفكار التي تطور من العمل في الجمعية.
كما تم خلال الإعلان عن مبادرة منصة أصدقاء عناية الإلكترونية توقيع اتفاقية بين مركز عناية وجمعية إعلاميون؛ وذلك للإسهام في التنمية الصحية ليعود ذلك لخدمة الوطن والمواطن والتكامل المجتمعي النوعي.
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