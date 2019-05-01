هل يتم تعديل موعد صرف الدعم؟ حساب المواطن يجيب

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء ردًّا على استفسار مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “صح الدفعة تنزل ٥ ميلادي”.

ورد حساب خدمة العملاء بقوله: “أهلًا بك، سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم إيداع الدفعة الثامنة عشرة يوم الخميس بتاريخ (9 مايو) نسعد بخدمتك”.

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شروط الأهلية:

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

التسجيل مستمر:

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.