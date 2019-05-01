شكرا لقرائتكم فيديو.. حقيقة منع 25 % من أطباء مستشفى بيشة من السفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. حقيقة منع 25 % من أطباء مستشفى بيشة من السفر
متابعات الخليج 365 - بيشة
نفى علي بخيتان، المتحدث الرسمي لصحة بيشة، اليوم الأربعاء، حقيقة ما يتم تداوله بشأن منع 25% من أطباء مستشفى ببيشة من السفر.
وقال بخيتان خلال مكالمة هاتفية في برنامج “يا هلا”، على روتانا خليجية: هذا الخبر غير صحيح، وأتمنى أن من لديه معلومات مؤكدة يثبت لنا الحقيقة إذا كان لديه إثبات، والحظر من السفر يكون بسبب قضية مرفوعة ضده لحين انتهاء القضية.
وتابع بخيتان قائلًا: “هناك 14% من الأطباء ممنوعون من السفر على فترة سنتين، وفي السنة 7%، وهذا النسبة في جميع المستشفيات، وجاءت بسبب شكاوى ولا تعني أخطاء الأطباء”.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. حقيقة منع 25 % من أطباء مستشفى بيشة من السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.