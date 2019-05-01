فيديو.. حقيقة منع 25 % من أطباء مستشفى بيشة من السفر

2019-05-01

متابعات الخليج 365 - بيشة

نفى علي بخيتان، المتحدث الرسمي لصحة بيشة، اليوم الأربعاء، حقيقة ما يتم تداوله بشأن منع 25% من أطباء مستشفى ببيشة من السفر.

Advertisements

وقال بخيتان خلال مكالمة هاتفية في برنامج “يا هلا”، على روتانا خليجية: هذا الخبر غير صحيح، وأتمنى أن من لديه معلومات مؤكدة يثبت لنا الحقيقة إذا كان لديه إثبات، والحظر من السفر يكون بسبب قضية مرفوعة ضده لحين انتهاء القضية.

وتابع بخيتان قائلًا: “هناك 14% من الأطباء ممنوعون من السفر على فترة سنتين، وفي السنة 7%، وهذا النسبة في جميع المستشفيات، وجاءت بسبب شكاوى ولا تعني أخطاء الأطباء”.