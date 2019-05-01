بيوت نموذجية تحتضن أيتام الظروف الخاصة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة «البيوت الاجتماعية» ضمن مبادرات بناء وتمكين، التي تسعى إلى تطبيق وتفعيل أحدث الممارسات لرعاية الأيتام من خلال نقلهم تدريجيا من دور الإيواء إلى بيوت اجتماعية نموذجية وفق معايير وضوابط محددة وتحت إشراف ومتابعة الوزارة، فيما يتوقع أن ينتقل لتلك البيوت نحو 984 طفلا يتيما.

وتستهدف المبادرة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم من المقيمين في الدور الإيوائية التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة، وذلك لتعزيز إشراكهم مع فئات المجتمع وزيادة تمكينهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

وجاءت هذه المبادرة إكمالا لمسيرة المملكة في الاهتمام بالأيتام ورغبة في تحقيق أعلى درجات التكامل والاندماج بينهم وبين المجتمع، عبر توفير جو أسري يساعدهم على تجاوز ظروف فقد الأسرة الحاضنة ويسهم في زيادة استقرارهم النفسي وانطلاقهم الاجتماعي.

وسيطلق المشروع في مرحلته الأولى 10 بيوت نموذجية، في كل من منطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية والقصيم، وحرصت العمل على اختيار الأحياء الخدمية المناسبة لها، لضمان تقديم أوجه الدعم المطلوب وتوفير الخدمات اللازمة لاستقرارهم، وسوف يجري استكمال افتتاح البيوت الاجتماعية تباعا في المرحلة الثانية من المشروع التي ستنطلق كذلك خلال هذا العام.

وأكدت الوزارة استمرارية متابعتها للبيوت الاجتماعية عبر زيارات تفقدية، لمناقشة وضع الأيتام والاطمئنان عليهم وضمان حمايتهم، ووضع في هذا الصدد معايير أداء عالية يتم من خلالها تقييم كفاءة المشغل في القيام بالمسؤولية المناطة به على أكمل وجه.

فكرة المبادرة:

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تعزيز إشراك الأيتام مع كل فئات المجتمع من خلال:

نقلهم تدريجيا من دور الإيواء إلى بيوت اجتماعية صممت وفق معايير عالمية داخل الأحياء المناسبة حسب ضوابط محددة وواضحة

مميزات البيوت الاجتماعية:

فلل حديثة وفق معايير عالية

سيارة حديثة

تقع في أحياء مميزة ومخدومة

صالة طعام

غرف نوم مريحة

صالة جلوس

سائق وعاملة منزلية

فئات البيوت الاجتماعية:

التأهيلية

المتزوجات العائدات

الشباب

المستقلات

العائلة

أطفال الظروف الاجتماعية

إحصاءات:

984 عدد الأطفال المتوقع انتقالهم

11 مدينة عدد المدن المستهدفة

165بيتا الحد الأقصى المستهدف