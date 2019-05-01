جوال طالب يكشف غموض هجوم كارولينا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

نجا طالب سعودي في جامعة في كارولينا الشمالية من الموت إثر هجوم شنه فتى مسلح وأطلق النار عشوائيا داخل حجرة الدراسة.

وأكد الملحق الثقافي السعودي في أمريكا الدكتور محمد العيسى لـ «مكة» أن الوضع الصحي للطالب رامي العباس مستقر بعدما أصيب برصاصة في الخاصرة، مبينا أنه اتصل بمرافقه وقريبه مهدي العباس الذي أكد أن وضعه مطمئن وقد يحتاج لعملية جراحية بسيطة.

Advertisements

وبين أن الزيارة ممنوعة عنه حاليا ولكنها قد تتاح خلال ساعات وحينها سيزوره مندوب من السفارة للاطمئنان على صحته بشكل مباشر بعد أن جرى الاطمئنان عليه هاتفيا.

وأضاف الملحق «الحمد لله لم يصب غيره من الطلاب السعوديين، إذ دخل عليهم في الفصل الدراسي بجامعة في كارولينا الشمالية طالب سابق بالجامعة وأطلق النار عشوائيا، حيث قتل اثنان وأصيب 6 بينهم الطالب رامي، وتمكن الغالبية من النجاة من خلال باب جانبي موجود في القاعة الدراسية».

من جانبه قال شقيق الطالب المصاب محمد العباس للصحيفة إن شقيقه يدرس على حسابه الخاص في تخصص الهندسة الميكانيكية، وإنه بفصله الدراسي الأول بعد التخصص وقبله 9 أشهر من دراسة اللغة، وإن شقيقه أصيب أيضا في يده ولكن إصابته سطحية، وهو بخير إذ يرافقه ابن عمه. وأشار إلى أنهم لم يتمكنوا من التواصل معه لأن جواله بقي في القاعة الدراسية بعد الهجوم فأخذته الشرطة ضمن الأدلة التي جمعتها من مسرح الهجوم، وسيعاد له لاحقا، مؤكدا أن الطبيب المعالج لشقيقه هاتفه شخصيا وطمأنه عليه وأبلغه بأنه سيخرج قريبا.