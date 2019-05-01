1.5 مليون م 2 لسيارات المعتمرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خصصت أمانة العاصمة المقدسة مواقف مساحتها 1.5 مليون م2 تستوعب 45 ألف سيارة لاستقبال المعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة مع قرب دخول رمضان، وزودتها بمسارات خاصة لسيارات النقل الجماعي وسيارات الأجرة، حيث وفرت مرافق خدمات عامة داخل المواقف من دورات مياه عامة للرجال والنساء وملاحق واستراحات مظللة.

وأكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أن مختلف المرافق العامة والخدمات البلدية جهزت لاستقبال أعداد المعتمرين والزوار المتزايدة خلال هذا الشهر الكريم، مبينا أن إدارته هيأت جميع المرافق الخدماتية منذ وقت مبكر، حيث شكلت عددا من الفرق الميدانية لتفقد احتياجات تلك المرافق لتكون في أتم الجاهزية خلال الموسم.

ولفت إلى تجهيز مواقف النقل العام حول المسجد الحرام ومواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة التي تحتجز وتوقف فيها السيارات الصغيرة الخاصة بالمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى اتخاذ الترتيبات كافة لتهيئة وتجهيز تلك المواقف لاستقبال جموع السيارات خلال موسم رمضان التي يتزايد خلاله توافد الزائرين، وتمشيا مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة خلال هذه الفترة، حيث هيأت جميع مرافق تلك المواقف إذ يحتوي كل موقف على دورات مياه عامة للرجال وأخرى للنساء وملاحق واستراحات مظللة للزوار، كما يوجد في تلك المواقف عدد من مضخات المياه ووحدات التكييف المركزية والمولدات الأساسية والاحتياطية.

وأوضح أن الأمانة تولي عناية تامة بهذه المواقف نظرا لأهميتها خلال المواسم في تخفيف العبء عن داخل مدينة مكة المكرمة، منوها إلى تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيئة تلك المواقف على مدار الساعة خلال الموسم، وتوفير أفضل الخدمات للزوار لتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان.

مواقع مواقف سيارات المعتمرين:

طريق مكة المكرمة - جدة السريع

طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة السريع

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طريق مكة المكرمة - الطائف

طريق مكة المكرمة - الليث

طريق مكة المكرمة - الطائف السيل

منطقة الرصيفة

منطقة الشهداء

القشلة

العزيزية

طريق الملك عبدالعزيز بمشعر منى