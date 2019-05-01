خادم الحرمين يرعى نهائي كأس الملك بين الاتحاد والتعاون اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي 1440هـ، والتي ستقام بين فريقي الاتحاد والتعاون، وتسليم الكأس والميداليات الذهبية للفريق الفائز والميداليات الفضية للفريق الحاصل على المركز الثاني، وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ورفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، باسمه وشباب ورياضيي المملكة، بالغ الشكر وجزيل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للنهائي الكبير، ولقائه أبناءه الرياضيين في هذا اليوم الرياضي المتميز.

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وقال «إن الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في هذا الوطن الغالي، دليل راسخ وثابت على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين لهذا القطاع الحيوي المهم الذي يلامس شباب وفتيات هذا الوطن، وحرصهم المتواصل على توفير جميع احتياجات هذا القطاع ليحقق أبناؤنا المنجزات الرياضية على مختلف الأصعدة محليا وخارجيا».

وأضاف أن هذا النهائي الكبير هو مناسبة سنوية يسعد بها أبناء هذا الوطن للتعبير عن مشاعرهم الصادقة تجاه ولاة أمر هذه البلاد المباركة، وزيادة أواصر المحبة والاعتزاز، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا، وأن يحفظ المملكة من كل سوء ويدحر كيد أعدائها، وأن يحفظ لنا نعمة الأمن والأمان.

وهنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فريقي التعاون والاتحاد بالوصول للنهائي، والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، متمنيا أن يظهر الفريقان بالمستوى المشرف والمأمول الذي يعكس أهمية هذه المناسبة الغالية، ومدى التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية عموما، وكرة القدم على وجه الخصوص.