ولي العهد يرعى حفل تخريج الدورة السابعة والسبعين من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية ودورات تأهيل الضباط الجامعيين بأفرع القوات المسلحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، مساء اليوم، حفل تخريج الدورة الـ 77 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، ودورات تأهيل الضباط الجامعيين بأفرع القوات المسلحة وذلك بمقر الكلية بالرياض.

ولدى وصوله إلى مقر الكلية، يرافقه نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، و قائد القوات البرية الفريق ركن فهد المطير، وقائد الكلية اللواء الركن وليد الظاهري.

وفور وصول ولي العهد عزف السلام الملكي، بعدها بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن وليد الظاهري كلمة عبر فيها عن الفخر والاعتزاز برعاية ولي العهد لحفل تخريج طلبة الكلية الذين أكملوا الإعداد والتدريب ليكونوا على مستوى آمال القيادة الرشيدة ووفق تطلعاتها الحكيمة، مشيراً إلى أن الطلبة الخريجين امتداد لأجيال قدمت كل ما تملك لبناء هذه الوطن وبذلت كل ما تستطيع للدفاع عن مقدساته وحفظ مكتسباته، مباركًا لهم ولأشقائهم الخريجين من مملكة البحرين، والجمهورية اليمنية، الذين تدربوا ثلاثة أعوام متتالية.

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ونوه في ختام كلمته بجهود مختلف الكليات العسكرية بوزارة الدفاع الذين عملوا على إعداد وتأهيل الضباط الجامعيين في دورتهم السادسة والأربعين، سائلًا الله تعالى أن يديم على وطننا الغالي أمنه وأمانه في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ألقاها نيابة عنهم الخريج علي حزمي الشهراني، ثمن فيها تشريف ورعاية ولي العهد حفل تخريج الدورة الـ 77 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، مبيناً أنهم قضوا ثلاث سنوات في هذه العرين ينهلون من معينه مختلف العلوم العسكرية والمدنية، وتدربوا في ميادينه على مختلف المهارات القتالية وفق معايير تحاكي ما يتطلبه وقتنا الحاضر من تطور وتقدم، مؤكداً أنهم على أتم الجاهزية والاستعداد لحماية أمن بلادنا ومقدساتنا والذود عند حدود وطننا الغالي بكل ما يملكون من وسائل، تحت راية التوحيد وفي ظل قيادتنا الرشيدة، سائلاً الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ وطننا وقادته من كل سوء.

بعد ذلك بدأ العرض العسكري للكلية، ثم جرى تسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتيجة العامة للطلبة الخريجين.

بعدها، كرم ولي العهد المتفوقين، ثم تقلد الخريجون رتب تخرجهم، كما التقطت الصور التذكارية مع الخريجين.

في الختام عزف السلام الملكي.

حضر الحفل، الأمير سلطان بن سعود بن محمد، و الأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، و الأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالله بن فهد بن جلوي، و الأمير خالد بن الوليد بن طلال، و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بندر بن فيصل بن عبدالله بن جلوي، و الأمير عبدالله بن خالد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن بندر بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، و الأمير مساعد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، و الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، و الأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن تركي، و الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، و الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، و الأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، و الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، و الأمير سلمان بن محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، و الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار قادة وضباط القوات المسلحة، والملحقون العسكريون لدى المملكة، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.