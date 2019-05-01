، عادل عصام الدين لـ "الخليج 365": إن حقق التعاون اللقب فهو مستحق.. وإذا حافظ الاتحاد عليه لا جديد ،

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وصف الناقد الإعلامي عادل عصام الدين لقاء الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - بتكريم متفرد بالنسبة للفريقين كونهم فائزين بالسلام على ملك الحزم والعزم، وهذا هو البطولة الحقيقية.
وقال عادل عصام الدين في تصريح لـ "الخليج 365 ": استحق التعاون والاتحاد الوصول للنهائي، نعم التعاون يقدم صورة فنية متناسقة هذا الموسم واستحق الاحترام، كما أن الاتحاد تغلب على ظروفه، بل وجاء للنهائي من عمق المعاناة.
وأضاف :" سكري القصيم هو الأفضل تنظيماً وانسجاماً، لكن العميد الأميز من حيث السرعة وبالتالي فإني أرى ومن وجهة نظري أن الكفة متعادلة بين الطرفين، إن حقق التعاون اللقب فهو يستحقه وإن حافظ الاتحاد عليه فلا جديد هذا هو العميد ".
عادل عصام الدين لـ "الخليج 365": إن حقق التعاون اللقب فهو مستحق.. وإذا حافظ الاتحاد عليه لا جديدأحمد سرور الخليج 365 2019-05-01
وصف الناقد الإعلامي عادل عصام الدين لقاء الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - بتكريم متفرد بالنسبة للفريقين كونهم فائزين بالسلام على ملك الحزم والعزم، وهذا هو البطولة الحقيقية.
وقال عادل عصام الدين في تصريح لـ "الخليج 365 ": استحق التعاون والاتحاد الوصول للنهائي، نعم التعاون يقدم صورة فنية متناسقة هذا الموسم واستحق الاحترام، كما أن الاتحاد تغلب على ظروفه، بل وجاء للنهائي من عمق المعاناة.
وأضاف :" سكري القصيم هو الأفضل تنظيماً وانسجاماً، لكن العميد الأميز من حيث السرعة وبالتالي فإني أرى ومن وجهة نظري أن الكفة متعادلة بين الطرفين، إن حقق التعاون اللقب فهو يستحقه وإن حافظ الاتحاد عليه فلا جديد هذا هو العميد ".
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
11:50 PM
قال إن "السكري" يتميز بالتنظيم والعميد بالسرعة
وصف الناقد الإعلامي عادل عصام الدين لقاء الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - بتكريم متفرد بالنسبة للفريقين كونهم فائزين بالسلام على ملك الحزم والعزم، وهذا هو البطولة الحقيقية.
وقال عادل عصام الدين في تصريح لـ "الخليج 365 ": استحق التعاون والاتحاد الوصول للنهائي، نعم التعاون يقدم صورة فنية متناسقة هذا الموسم واستحق الاحترام، كما أن الاتحاد تغلب على ظروفه، بل وجاء للنهائي من عمق المعاناة.
وأضاف :" سكري القصيم هو الأفضل تنظيماً وانسجاماً، لكن العميد الأميز من حيث السرعة وبالتالي فإني أرى ومن وجهة نظري أن الكفة متعادلة بين الطرفين، إن حقق التعاون اللقب فهو يستحقه وإن حافظ الاتحاد عليه فلا جديد هذا هو العميد ".
، عادل عصام الدين لـ "الخليج 365": إن حقق التعاون اللقب فهو مستحق.. وإذا حافظ الاتحاد عليه لا جديد ،
المصدر : الخليج 365
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