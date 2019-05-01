، مدير الأمن العام يتفقد ميدانيًّا قوات الأمن بالحرم المكي ويجتمع بالقيادات ،

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قام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عصر اليوم الأربعاء بجولة ميدانية، تفقد خلالها قيادات الأمن بالحرم المكي، ورافقه قائد قوات أمن العمرة وقيادات أمن العمرة، وعدد من القادة التنفيذيين بالأمن العام.
وتفصيلاً، تأتي هذه الجولة في إطار الاطلاع والاطمئنان على اكتمال جاهزية القوات المشاركة في المهمة.
وشملت الجولة قوة أمن المسجد الحرام، والساحات الخارجية للحرم، والتوسعة الثالثة، والمناطق المحيطة بالحرم.
وزار الفريق أول "الحربي" مركز القيادة والسيطرة لأمن الحرم، واطلع على تجهيزاته، ثم اجتمع بالقادة، واستهل حديثه بالتوجه للقيادة الرشيدة بالتهاني الصادقة المفعمة بالدعوات والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن هذه الجولة تأتي إنفاذًا لاهتمام وتوجيه وزير الداخلية - حفظه الله - الذي يحرص على توفير أقصى درجات الأمن والسلامة والأمان لضيوف الرحمن.
وناقش الفريق أول "الحربي" مع القيادات الخطط الخاصة بإدارة الحشود من المعتمرين والمصلين، والخدمات والخطط الأمنية المستحدثة لمهمة هذا العام لمواجهة كثافة أعداد ضيوف الرحمن، والحرص على تسهيل وتيسير تحركاتهم ودخولهم وخروجهم من الحرم في ظل المشاريع القائمة؛ ليتحقق معه - بحول الله - توفير أقصى درجات حفظ الأمن والنظام لراحة ضيوف الرحمن وسلامتهم.
واختتم زيارته بحثّ الجميع على بذل أقصى الجهد، واحتساب الأجر، ومراعاة قدسية الزمان وفضيلة المكان، والاستفادة المثلى من الإمكانات التي سخرتها ووفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين - أعزه الله - وسمو ولي عهده الأمين - وفقه الله -.
وتمنى لعموم المشاركين التوفيق في أداء مهامهم خدمة لضيوف الرحمن، ولقاصدي بيت الله الحرام القبول والغفران، وللوطن العز والرفعة.
مدير الأمن العام يتفقد ميدانيًّا قوات الأمن بالحرم المكي ويجتمع بالقياداتأحمد العبدالله الخليج 365 2019-05-01
قام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عصر اليوم الأربعاء بجولة ميدانية، تفقد خلالها قيادات الأمن بالحرم المكي، ورافقه قائد قوات أمن العمرة وقيادات أمن العمرة، وعدد من القادة التنفيذيين بالأمن العام.
وتفصيلاً، تأتي هذه الجولة في إطار الاطلاع والاطمئنان على اكتمال جاهزية القوات المشاركة في المهمة.
وشملت الجولة قوة أمن المسجد الحرام، والساحات الخارجية للحرم، والتوسعة الثالثة، والمناطق المحيطة بالحرم.
وزار الفريق أول "الحربي" مركز القيادة والسيطرة لأمن الحرم، واطلع على تجهيزاته، ثم اجتمع بالقادة، واستهل حديثه بالتوجه للقيادة الرشيدة بالتهاني الصادقة المفعمة بالدعوات والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن هذه الجولة تأتي إنفاذًا لاهتمام وتوجيه وزير الداخلية - حفظه الله - الذي يحرص على توفير أقصى درجات الأمن والسلامة والأمان لضيوف الرحمن.
وناقش الفريق أول "الحربي" مع القيادات الخطط الخاصة بإدارة الحشود من المعتمرين والمصلين، والخدمات والخطط الأمنية المستحدثة لمهمة هذا العام لمواجهة كثافة أعداد ضيوف الرحمن، والحرص على تسهيل وتيسير تحركاتهم ودخولهم وخروجهم من الحرم في ظل المشاريع القائمة؛ ليتحقق معه - بحول الله - توفير أقصى درجات حفظ الأمن والنظام لراحة ضيوف الرحمن وسلامتهم.
واختتم زيارته بحثّ الجميع على بذل أقصى الجهد، واحتساب الأجر، ومراعاة قدسية الزمان وفضيلة المكان، والاستفادة المثلى من الإمكانات التي سخرتها ووفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين - أعزه الله - وسمو ولي عهده الأمين - وفقه الله -.
وتمنى لعموم المشاركين التوفيق في أداء مهامهم خدمة لضيوف الرحمن، ولقاصدي بيت الله الحرام القبول والغفران، وللوطن العز والرفعة.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
11:51 PM
إنفاذًا لتوجيهات وزير الداخلية لتوفير أقصى درجات السلامة لضيوف الرحمن
قام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عصر اليوم الأربعاء بجولة ميدانية، تفقد خلالها قيادات الأمن بالحرم المكي، ورافقه قائد قوات أمن العمرة وقيادات أمن العمرة، وعدد من القادة التنفيذيين بالأمن العام.
وتفصيلاً، تأتي هذه الجولة في إطار الاطلاع والاطمئنان على اكتمال جاهزية القوات المشاركة في المهمة.
وشملت الجولة قوة أمن المسجد الحرام، والساحات الخارجية للحرم، والتوسعة الثالثة، والمناطق المحيطة بالحرم.
وزار الفريق أول "الحربي" مركز القيادة والسيطرة لأمن الحرم، واطلع على تجهيزاته، ثم اجتمع بالقادة، واستهل حديثه بالتوجه للقيادة الرشيدة بالتهاني الصادقة المفعمة بالدعوات والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن هذه الجولة تأتي إنفاذًا لاهتمام وتوجيه وزير الداخلية - حفظه الله - الذي يحرص على توفير أقصى درجات الأمن والسلامة والأمان لضيوف الرحمن.
وناقش الفريق أول "الحربي" مع القيادات الخطط الخاصة بإدارة الحشود من المعتمرين والمصلين، والخدمات والخطط الأمنية المستحدثة لمهمة هذا العام لمواجهة كثافة أعداد ضيوف الرحمن، والحرص على تسهيل وتيسير تحركاتهم ودخولهم وخروجهم من الحرم في ظل المشاريع القائمة؛ ليتحقق معه - بحول الله - توفير أقصى درجات حفظ الأمن والنظام لراحة ضيوف الرحمن وسلامتهم.
واختتم زيارته بحثّ الجميع على بذل أقصى الجهد، واحتساب الأجر، ومراعاة قدسية الزمان وفضيلة المكان، والاستفادة المثلى من الإمكانات التي سخرتها ووفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين - أعزه الله - وسمو ولي عهده الأمين - وفقه الله -.
وتمنى لعموم المشاركين التوفيق في أداء مهامهم خدمة لضيوف الرحمن، ولقاصدي بيت الله الحرام القبول والغفران، وللوطن العز والرفعة.
، مدير الأمن العام يتفقد ميدانيًّا قوات الأمن بالحرم المكي ويجتمع بالقيادات ،
المصدر : الخليج 365
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