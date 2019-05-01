، أهالي سديرة يناشدون أمير مكة جعل طريقهم مع الحلاة ضمن الأولويات ،

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ناشد أهالي مركز سديرة جنوب شرقي الطائف والقرى المجاورة لها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بتقديم أولوية طريق سديرة - الحلاة حيث إن أولويته على مشاريع منطقة مكة 45 حيث إن هذا الخط يربط سديرة بالحلاة بالحوية بطول 17 كيلومتراً ما يخدم حوالي 50 ألف نسمة من ساكني هذه القرى وخاصة طلاب وطالبات جامعة الطائف.
وأكد أحد سكان مركز سديرة سالم بن رداد الوذيناني أن هذا الطريق يختصر مسافة كبيرة على طلاب الجامعات وموظفي الدوائر الحكومية لأن أهالي مركز سديرة والمراكز المجاورة يعانون من عدم وجود أي طرق معبدة توصلهم إلى مركزهم من أي جهة إلا من جهة الجنوب، والذي لا يخدمهم لبُعد المسافة عن مقر الخدمات التنموية بالمحافظة.
أضاف: نناشد أمير منطقة مكة المكرمة، بالنظر في تقديم أولوية هذا الطريق ضمن الأولوية على مشاريع منطقة مكة المكرمة، وذلك خدمة لما يقارب (50) ألف نسمة يتطلعون لشمولهم بهذه الخدمة.
أهالي سديرة يناشدون أمير مكة جعل طريقهم مع الحلاة ضمن الأولوياتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01
ناشد أهالي مركز سديرة جنوب شرقي الطائف والقرى المجاورة لها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بتقديم أولوية طريق سديرة - الحلاة حيث إن أولويته على مشاريع منطقة مكة 45 حيث إن هذا الخط يربط سديرة بالحلاة بالحوية بطول 17 كيلومتراً ما يخدم حوالي 50 ألف نسمة من ساكني هذه القرى وخاصة طلاب وطالبات جامعة الطائف.
وأكد أحد سكان مركز سديرة سالم بن رداد الوذيناني أن هذا الطريق يختصر مسافة كبيرة على طلاب الجامعات وموظفي الدوائر الحكومية لأن أهالي مركز سديرة والمراكز المجاورة يعانون من عدم وجود أي طرق معبدة توصلهم إلى مركزهم من أي جهة إلا من جهة الجنوب، والذي لا يخدمهم لبُعد المسافة عن مقر الخدمات التنموية بالمحافظة.
أضاف: نناشد أمير منطقة مكة المكرمة، بالنظر في تقديم أولوية هذا الطريق ضمن الأولوية على مشاريع منطقة مكة المكرمة، وذلك خدمة لما يقارب (50) ألف نسمة يتطلعون لشمولهم بهذه الخدمة.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
11:48 PM
يخدم ما يقارب 50 ألف نسمة يتطلعون لشمولهم بهذه الخدمة
ناشد أهالي مركز سديرة جنوب شرقي الطائف والقرى المجاورة لها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بتقديم أولوية طريق سديرة - الحلاة حيث إن أولويته على مشاريع منطقة مكة 45 حيث إن هذا الخط يربط سديرة بالحلاة بالحوية بطول 17 كيلومتراً ما يخدم حوالي 50 ألف نسمة من ساكني هذه القرى وخاصة طلاب وطالبات جامعة الطائف.
وأكد أحد سكان مركز سديرة سالم بن رداد الوذيناني أن هذا الطريق يختصر مسافة كبيرة على طلاب الجامعات وموظفي الدوائر الحكومية لأن أهالي مركز سديرة والمراكز المجاورة يعانون من عدم وجود أي طرق معبدة توصلهم إلى مركزهم من أي جهة إلا من جهة الجنوب، والذي لا يخدمهم لبُعد المسافة عن مقر الخدمات التنموية بالمحافظة.
أضاف: نناشد أمير منطقة مكة المكرمة، بالنظر في تقديم أولوية هذا الطريق ضمن الأولوية على مشاريع منطقة مكة المكرمة، وذلك خدمة لما يقارب (50) ألف نسمة يتطلعون لشمولهم بهذه الخدمة.
، أهالي سديرة يناشدون أمير مكة جعل طريقهم مع الحلاة ضمن الأولويات ،
المصدر : الخليج 365
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