، "اليحيى" يواصل جولاته التفقدية لجوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة ،

- 1/2
- 2/2
قام مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية على المناطق الخاصة بالجوازات قيد الإنشاء بصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وتفصيلاً، كان في رفقة اللواء "اليحيى" خلال الجولة كل من المساعد لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العقيد سليمان بن محمد اليوسف، وذلك في إطار متابعته لسير العمل في إدارات الجوازات بمنطقة مكة المكرمة.
وكان في استقبال "اليحيى" مدير عام مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس رامز بن حبيب.
واطلع "اليحيى" على سير العمل بالمشروع واستمع لشرح موجز عن ما تم إنجازه، مثمناً الجهود المبذولة في سبيل إتمام المشروع على الوجه المطلوب.
"اليحيى" يواصل جولاته التفقدية لجوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-01
قام مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية على المناطق الخاصة بالجوازات قيد الإنشاء بصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وتفصيلاً، كان في رفقة اللواء "اليحيى" خلال الجولة كل من المساعد لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العقيد سليمان بن محمد اليوسف، وذلك في إطار متابعته لسير العمل في إدارات الجوازات بمنطقة مكة المكرمة.
وكان في استقبال "اليحيى" مدير عام مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس رامز بن حبيب.
واطلع "اليحيى" على سير العمل بالمشروع واستمع لشرح موجز عن ما تم إنجازه، مثمناً الجهود المبذولة في سبيل إتمام المشروع على الوجه المطلوب.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
11:43 PM
تابع سير العمل بالإدارة ووقف على المناطق قيد الإنشاء بصالة رقم (1)
قام مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية على المناطق الخاصة بالجوازات قيد الإنشاء بصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وتفصيلاً، كان في رفقة اللواء "اليحيى" خلال الجولة كل من المساعد لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العقيد سليمان بن محمد اليوسف، وذلك في إطار متابعته لسير العمل في إدارات الجوازات بمنطقة مكة المكرمة.
وكان في استقبال "اليحيى" مدير عام مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس رامز بن حبيب.
واطلع "اليحيى" على سير العمل بالمشروع واستمع لشرح موجز عن ما تم إنجازه، مثمناً الجهود المبذولة في سبيل إتمام المشروع على الوجه المطلوب.
، "اليحيى" يواصل جولاته التفقدية لجوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "اليحيى" يواصل جولاته التفقدية لجوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.