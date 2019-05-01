، "اليحيى" يواصل جولاته التفقدية لجوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تابع سير العمل بالإدارة ووقف على المناطق قيد الإنشاء بصالة رقم (1)

قام مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية على المناطق الخاصة بالجوازات قيد الإنشاء بصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وتفصيلاً، كان في رفقة اللواء "اليحيى" خلال الجولة كل من المساعد لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العقيد سليمان بن محمد اليوسف، وذلك في إطار متابعته لسير العمل في إدارات الجوازات بمنطقة مكة المكرمة.

وكان في استقبال "اليحيى" مدير عام مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس رامز بن حبيب.

واطلع "اليحيى" على سير العمل بالمشروع واستمع لشرح موجز عن ما تم إنجازه، مثمناً الجهود المبذولة في سبيل إتمام المشروع على الوجه المطلوب.