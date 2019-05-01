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باشرت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة، اليوم الأربعاء، التحقيق في وفاة أحد موظفي محافظة القرى شمالي منطقة الباحة، وجد متوفى داخل سيارته في مواقف المحافظة أثناء عمله.
وفِي التفاصيل، أوضحت الجهات الأمنية أن المتوفى الثلاثيني ( ع. ع )، عُثر عليه في مركبته وقد فارق الحياة، وأكدت مصادر أمنية لـ "الخليج 365" أن الوفاة طبيعية.
وتسلمت الجهات الأمنية الحادثة لكشف ملابساتها.
بمواقف محافظة القَرى.. العثور على موظف متوفى داخل مركبتهعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-05-01
باشرت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة، اليوم الأربعاء، التحقيق في وفاة أحد موظفي محافظة القرى شمالي منطقة الباحة، وجد متوفى داخل سيارته في مواقف المحافظة أثناء عمله.
وفِي التفاصيل، أوضحت الجهات الأمنية أن المتوفى الثلاثيني ( ع. ع )، عُثر عليه في مركبته وقد فارق الحياة، وأكدت مصادر أمنية لـ "الخليج 365" أن الوفاة طبيعية.
وتسلمت الجهات الأمنية الحادثة لكشف ملابساتها.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
11:46 PM
الجهات الأمنية باشرت التحقيق بالواقعة وأكدت أن الوفاة طبيعية
باشرت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة، اليوم الأربعاء، التحقيق في وفاة أحد موظفي محافظة القرى شمالي منطقة الباحة، وجد متوفى داخل سيارته في مواقف المحافظة أثناء عمله.
وفِي التفاصيل، أوضحت الجهات الأمنية أن المتوفى الثلاثيني ( ع. ع )، عُثر عليه في مركبته وقد فارق الحياة، وأكدت مصادر أمنية لـ "الخليج 365" أن الوفاة طبيعية.
وتسلمت الجهات الأمنية الحادثة لكشف ملابساتها.
، بمواقف محافظة القَرى.. العثور على موظف متوفى داخل مركبته ،
المصدر : الخليج 365
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