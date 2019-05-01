، "الخليج 365" تستطلع رأي الإعلاميين : نهائي صعب .. و لا خاسر بحضرة الملك ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجمع الإعلاميون على أن نهائي الغد سيكون مباراة كبيرة بحضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والفريقان استحقا الوجود في المشهد الختامي كونهما أقصيا متصدر جدول الترتيب الدوري والوصيف وبالتأكيد لا يوجد خاسر في المباراة.

وصف الإعلامي الرياضي علي هبة مواجهة نهائي كأس الملك بين الاتحاد والتعاون بالصعبة لكلا الفريقين نظرًا لتقارب المستوى مع فارق الطموح، حيث يسعى العميد لتأكيد سطوته على هذه البطولة وتحقيق اللقب العاشر له خلال مسيرته والثاني على التوالي.

في المقابل فإن التعاون يريد إثبات هويته وتسجيل اسمه في السجل الشرفي كأحد أبطال هذه المسابقة الأغلى في المسابقات المحلية والتي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين (يحفظه الله)، مشيرًا إلى أن قوة سكري القصيم تتمثل في اللعب الجماعي والانضباط التكتيكي والانسجام الكبير ما بين اللاعبين وهذا ربما يعطي الأفضلية للتعاون في كسب لقب هذه النسخة.

وأكمل هبة قائلاً : ربما عودة الاتحاد من أمام متصدر الدوري النصر قد أعادت الروح والقوة لهذا الفريق لكن هذا لا يعني أن نتجاهل أن هناك مشاكل كبيرة في الخطوط الخلفية للاتحاد والدليل أن النصر كان يهدد مرمى العميد وعاد في المواجهتين وهو متأخر بهدفين نظيفين ما يعكس الخلل الواضح في دفاعات الاتحاد في حين أن التعاون ظهر بشكل قوي ومتماسك في كل الخطوط ولذلك أنا أرشح التعاون لكسب اللقب.

في حين قال الإعلامي خلف الخلف هي مباراة مهمة جدًا لأنها تحمل اسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبوجهة نظري تأهل من يستحق حيث لا يوجد فريق خاسر في هذه المباراة لأن كلا الفريقين سيتشرفان بالسلام على سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين.

وتابع أتمنى أن تكون المباراة مثيرة حتى آخر دقيقة، فالتعاون والاتحاد بذلا الغالي والرخيص لأجل الوصول لهذا النهائي المهم وأتوقع هي أقرب للاتحاد بحكم تمرسه وخبرته في النهائيات على عكس التعاون، ففي هذه المباريات عامل الخبرة يكون له دور كبير في حسم النتيجة.

بينما امتدح الإعلامي والمدرب الوطني يحيى جابر مستوى فريق التعاون ووصوله إلى نهائي كأس الملك وشبه أداء التعاون بأداء فريق توتنهام الإنجليزي من حيث طريقة وأسلوب اللعب الجماعي والفردي.

وتابع أن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين سيكون ساخنًا جدًا من ناحية الهجمات المضادة والقوة والسرعة والانتشار والمساندة والمباغتة والفريق الأكثر تركيزًا هو من يسير المباراة ويتحكم في طريقة اللعب من خلال فرض أسلوبه.

وأضاف سيعاني الاتحاد بسبب الضغط الكبير ولاسيما إذا جازف باللعب بدفاع المنطقة وهو ما سيكلفه خسارة اللقاء، أما إذا اتبع الأسلوب الهجومي وضغط بقوة منذ اللحظة الأولى على مرمى التعاون مع التزام لاعبيه بالحيطة والحذر الشديد من المرتدات التعاونية فسيكون الفوز حليفه.

وعن وضع التعاون الفني في اللقاء قال: "يعلم الاتحاد كلاعبين وأجهزة فنية أن التعاون أذاق فريق الهلال أحد أفضل فرق آسيا هزيمتين مريرتين وقاسيتين جدًا وهنا يجب على لاعبي الاتحاد إعطاء فريق التعاون أهمية كبيرة وعدم الاستهانة كي لا يحدث له كما حدث للهلال لذلك سيعتمد مدرب الاتحاد حسب توقعي على الضغط العالي بداية من الثلث الهجومي لفريقه مع تحصين الصفوف الخلفية من الاختراق والمباغتة بهجمات مرتدة، وهذه الطريقة الأنسب فيما أسلوب لعب التعاون يتمثل بأنه يلعب بطريقة متوازنة للغاية وعليه أخذ الحذر من أهداف مباغتة مع بداية اللقاء إلى جانب كسب الوقت والمساحات مع التركيز على الاختراق من العمق واللعب على الأطراف وخصوصًا في الهجمات المباغتة".