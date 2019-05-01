، محافظ يدمة يجتمع في مكتبه بمشايخ ونواب المحافظة ،

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اجتمع اليوم موفق بن عبدالهادي العنزي، محافظ محافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران، بمقر المحافظة بمشايخ ونواب محافظة يدمة؛ وذلك لمناقشة احتياجات الأهالي.
واستهل "العنزي" الاجتماع بكلمة، حمد الله فيها على نعمتَيْ الأمن والرخاء اللتين تنعم بهما البلاد في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وحرصهما الدائم على رفاهية المواطن في أنحاء البلاد الغالية.
كما شدد "العنزي" على أهمية دور المشايخ والنواب بالمحافظة، وتعاونهم مع الجهات الحكومية تنفيذًا لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ونائبه؛ وذلك لتحقيق النتائج الإيجابية لخدمة المحافظة، وما يتبع لها من مراكز، وتحقيق كل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة، وتوفير الرفاهية للمواطنين.
من جانبهم، نوه المشايخ والنواب في محافظة يدمة بما تعيشه السعودية من رغد العيش واستتباب الأمن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، داعين الله تعالى أن يديم على الوطن استقراره وأمنه.
محافظ يدمة يجتمع في مكتبه بمشايخ ونواب المحافظةبندر آل عوض الخليج 365 2019-05-01
اجتمع اليوم موفق بن عبدالهادي العنزي، محافظ محافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران، بمقر المحافظة بمشايخ ونواب محافظة يدمة؛ وذلك لمناقشة احتياجات الأهالي.
واستهل "العنزي" الاجتماع بكلمة، حمد الله فيها على نعمتَيْ الأمن والرخاء اللتين تنعم بهما البلاد في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وحرصهما الدائم على رفاهية المواطن في أنحاء البلاد الغالية.
كما شدد "العنزي" على أهمية دور المشايخ والنواب بالمحافظة، وتعاونهم مع الجهات الحكومية تنفيذًا لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ونائبه؛ وذلك لتحقيق النتائج الإيجابية لخدمة المحافظة، وما يتبع لها من مراكز، وتحقيق كل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة، وتوفير الرفاهية للمواطنين.
من جانبهم، نوه المشايخ والنواب في محافظة يدمة بما تعيشه السعودية من رغد العيش واستتباب الأمن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، داعين الله تعالى أن يديم على الوطن استقراره وأمنه.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
11:22 PM
لمناقشة احتياجات الأهالي
اجتمع اليوم موفق بن عبدالهادي العنزي، محافظ محافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران، بمقر المحافظة بمشايخ ونواب محافظة يدمة؛ وذلك لمناقشة احتياجات الأهالي.
واستهل "العنزي" الاجتماع بكلمة، حمد الله فيها على نعمتَيْ الأمن والرخاء اللتين تنعم بهما البلاد في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وحرصهما الدائم على رفاهية المواطن في أنحاء البلاد الغالية.
كما شدد "العنزي" على أهمية دور المشايخ والنواب بالمحافظة، وتعاونهم مع الجهات الحكومية تنفيذًا لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ونائبه؛ وذلك لتحقيق النتائج الإيجابية لخدمة المحافظة، وما يتبع لها من مراكز، وتحقيق كل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة، وتوفير الرفاهية للمواطنين.
من جانبهم، نوه المشايخ والنواب في محافظة يدمة بما تعيشه السعودية من رغد العيش واستتباب الأمن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، داعين الله تعالى أن يديم على الوطن استقراره وأمنه.
، محافظ يدمة يجتمع في مكتبه بمشايخ ونواب المحافظة ،
المصدر : الخليج 365
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