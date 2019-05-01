، "مستشفى ظلم": للوقاية من الصداع في رمضان.. اتبعوا هذه الإرشادات الصحية ،

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كثّف مستشفى ظلم العام رسائله التوعوية ضمن حملة #صم_بصحة التي أطلقتها وزارة الصحة.
ووجه المستشفى للزوار والمراجعين عدداً من الإرشادات الصحية التي يجب على الصائم اتباعها خلال شهر رمضان المبارك للوقاية من أعراض الصداع إضافة لتقديم إرشادات صحية لمرضى ضغط الدم، والنساء المرضعات مشدداً على أهمية اتباع هذه الإرشادات خلال شهر رمضان المبارك.
واستثمر المستشفى الشاشات الإعلانية في بث الرسائل التوعوية التي أنتجتها "الصحة" إضافة لتوزيع المنشورات على المراجعين والزوار وإبراز الإرشادات الصحية عبر لوحات توعوية داخل العيادات الخارجية.
ونبه المستشفى إلى أهمية تجنب الإجهاد الذهني والبدني خلال وقت الصيام وكذلك اتباع نظام غذائي صحي بالإضافة إلى شرب كمية كافية من السوائل والحصول على قسط كاف من النوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
وأكدت على المدخنين أنه يمكن تجنب الصداع عن طريق التقليل التدريجي من الاستهلاك اليومي للسجائر بالإضافة إلى أن التوقف المفاجئ عن الكافيين والتدخين قد يسبب الصداع أثناء فترة الصيام.
ونبه مستشفى ظلم العام على ضرورة أن يراجع مرضى ضغط الدم، الطبيب قبل البدء بالصيام لتحديد القدرة على الصيام، مع أهمية أخذ أدوية الضغط بعد صلاة التراويح مباشرة حتى يكون الجسم قد تمكن من استرجاع كمية كافية من السوائل، وفي حال نسيان تناول حبة الضغط وتذكرها في نفس اليوم فإنه يتم تناولها وأما في حال تذكرها في اليوم التالي فلا يجب مضاعفة الجرعة، كما أنه يجب التقليل من استهلاك كمية الأملاح لأنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويجب جعل منتجات الحليب قليلة الدسم جزءاً من الوجبات نظراً لاحتوائها على الخمائر التي تساعد على خفض ضغط الدم.
وفي نصائحه للنساء المرضعات خلال الصيام، أكد المستشفى على أهمية تناول كمية كافية من السوائل بين أذاني المغرب والفجر، وضرورة الحرص على تناول المنتجات الغنية بالكالسيوم مثل الألبان والبيض لأنها من المكونات الأساسية للبن الأم.
يشار إلى أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
"مستشفى ظلم": للوقاية من الصداع في رمضان.. اتبعوا هذه الإرشادات الصحيةياسر العتيبي الخليج 365 2019-05-01
كثّف مستشفى ظلم العام رسائله التوعوية ضمن حملة #صم_بصحة التي أطلقتها وزارة الصحة.
ووجه المستشفى للزوار والمراجعين عدداً من الإرشادات الصحية التي يجب على الصائم اتباعها خلال شهر رمضان المبارك للوقاية من أعراض الصداع إضافة لتقديم إرشادات صحية لمرضى ضغط الدم، والنساء المرضعات مشدداً على أهمية اتباع هذه الإرشادات خلال شهر رمضان المبارك.
واستثمر المستشفى الشاشات الإعلانية في بث الرسائل التوعوية التي أنتجتها "الصحة" إضافة لتوزيع المنشورات على المراجعين والزوار وإبراز الإرشادات الصحية عبر لوحات توعوية داخل العيادات الخارجية.
ونبه المستشفى إلى أهمية تجنب الإجهاد الذهني والبدني خلال وقت الصيام وكذلك اتباع نظام غذائي صحي بالإضافة إلى شرب كمية كافية من السوائل والحصول على قسط كاف من النوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
وأكدت على المدخنين أنه يمكن تجنب الصداع عن طريق التقليل التدريجي من الاستهلاك اليومي للسجائر بالإضافة إلى أن التوقف المفاجئ عن الكافيين والتدخين قد يسبب الصداع أثناء فترة الصيام.
ونبه مستشفى ظلم العام على ضرورة أن يراجع مرضى ضغط الدم، الطبيب قبل البدء بالصيام لتحديد القدرة على الصيام، مع أهمية أخذ أدوية الضغط بعد صلاة التراويح مباشرة حتى يكون الجسم قد تمكن من استرجاع كمية كافية من السوائل، وفي حال نسيان تناول حبة الضغط وتذكرها في نفس اليوم فإنه يتم تناولها وأما في حال تذكرها في اليوم التالي فلا يجب مضاعفة الجرعة، كما أنه يجب التقليل من استهلاك كمية الأملاح لأنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويجب جعل منتجات الحليب قليلة الدسم جزءاً من الوجبات نظراً لاحتوائها على الخمائر التي تساعد على خفض ضغط الدم.
وفي نصائحه للنساء المرضعات خلال الصيام، أكد المستشفى على أهمية تناول كمية كافية من السوائل بين أذاني المغرب والفجر، وضرورة الحرص على تناول المنتجات الغنية بالكالسيوم مثل الألبان والبيض لأنها من المكونات الأساسية للبن الأم.
يشار إلى أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
11:16 PM
كثف نصائحه لمرضى ضغط الدم وللنساء المرضعات ضمن حملة #صم_بصحة
كثّف مستشفى ظلم العام رسائله التوعوية ضمن حملة #صم_بصحة التي أطلقتها وزارة الصحة.
ووجه المستشفى للزوار والمراجعين عدداً من الإرشادات الصحية التي يجب على الصائم اتباعها خلال شهر رمضان المبارك للوقاية من أعراض الصداع إضافة لتقديم إرشادات صحية لمرضى ضغط الدم، والنساء المرضعات مشدداً على أهمية اتباع هذه الإرشادات خلال شهر رمضان المبارك.
واستثمر المستشفى الشاشات الإعلانية في بث الرسائل التوعوية التي أنتجتها "الصحة" إضافة لتوزيع المنشورات على المراجعين والزوار وإبراز الإرشادات الصحية عبر لوحات توعوية داخل العيادات الخارجية.
ونبه المستشفى إلى أهمية تجنب الإجهاد الذهني والبدني خلال وقت الصيام وكذلك اتباع نظام غذائي صحي بالإضافة إلى شرب كمية كافية من السوائل والحصول على قسط كاف من النوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
وأكدت على المدخنين أنه يمكن تجنب الصداع عن طريق التقليل التدريجي من الاستهلاك اليومي للسجائر بالإضافة إلى أن التوقف المفاجئ عن الكافيين والتدخين قد يسبب الصداع أثناء فترة الصيام.
ونبه مستشفى ظلم العام على ضرورة أن يراجع مرضى ضغط الدم، الطبيب قبل البدء بالصيام لتحديد القدرة على الصيام، مع أهمية أخذ أدوية الضغط بعد صلاة التراويح مباشرة حتى يكون الجسم قد تمكن من استرجاع كمية كافية من السوائل، وفي حال نسيان تناول حبة الضغط وتذكرها في نفس اليوم فإنه يتم تناولها وأما في حال تذكرها في اليوم التالي فلا يجب مضاعفة الجرعة، كما أنه يجب التقليل من استهلاك كمية الأملاح لأنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويجب جعل منتجات الحليب قليلة الدسم جزءاً من الوجبات نظراً لاحتوائها على الخمائر التي تساعد على خفض ضغط الدم.
وفي نصائحه للنساء المرضعات خلال الصيام، أكد المستشفى على أهمية تناول كمية كافية من السوائل بين أذاني المغرب والفجر، وضرورة الحرص على تناول المنتجات الغنية بالكالسيوم مثل الألبان والبيض لأنها من المكونات الأساسية للبن الأم.
يشار إلى أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
، "مستشفى ظلم": للوقاية من الصداع في رمضان.. اتبعوا هذه الإرشادات الصحية ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.