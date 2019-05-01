، "العمل" تتفاعل مع قضية تأخر رواتب "63 حارسًا وحارسة" بمستشفى مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصدر أكد لـ"الخليج 365" أنه تم ضبط عدة مخالفات وإحالة الملف للمحكمة العمالية

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن وزارة العمل ممثلة في - مكتب عمل مكة المكرمة - ضبط عدة مخالفات ضد إحدى الشركات على خلفية تأخر رواتب 63 حارسًا وحارسة منذ ثلاثة أشهر، يعملون في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة.

وتفصيلاً، أوضح مصدر في مكتب العمل بمكة؛ أنه تم أخذ أقوال المتضررين والتحقيق مع الشركة وتم إحالة ملف القضية إلى المحكمة العمالية للبت في الموضوع بحكم الاختصاص.

وكان 63 حارسًا وحارسة يعملون في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة ؛ قد ناشدوا عبر "الخليج 365" في خبر نُشر يوم أمس؛ المسؤولين بضرورة إلزام الشركة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر، لافتين إلى حاجتهم الماسّة إلى رواتبهم قبل دخول شهر رمضان المبارك، من أجل توفير مستلزمات الشهر من مواد غذائية ونحوها.

وبحسب شكوى الحرّاس وعددهم 63 حارسًا وحارسة يعملون في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة، فإنه مضى على عدم تسلّمهم رواتبهم ثلاثة أشهر، حمّلوا أسباب التأخير للشركة المشغلة، وكذلك عدم اتخاذ الشؤون الصحية موقفًا صارمًا ضد مشكلتهم ولاسيما مع قرب حلول شهر رمضان.

وقال "الحرّاس" في شكواهم لـ"الخليج 365": معاناتنا تكمن في عدم صرف الرواتب لثلاثة أشهر، إلى جانب عدم حصولنا على صور من عقود العمل منذ التحاقنا بالعمل، بالإضافة إلى عدم وجود تأمين طبي، مشيرين إلى أن مسؤولين بالشركة هددوهم بالفصل عدة مرات، بعد مطالبتهم بصرف الرواتب.

وأعرب المتضررون عن تذمرهم الشديد من تأخر رواتبهم كل هذه الأشهر، لافتين إلى أن أغلبهم مهدد بالطرد من منازلهم وإيقاف خدماتهم بسبب عدم سداد أقساط الديون والإيجارات.

وطالبوا المسؤولين في الجهات المختصة بالتدخل والوقوف على معاناتهم على وجه السرعة وإلزام الشركة بصرف رواتبهم، قبيل حلول شهر رمضان المبارك.