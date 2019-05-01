أعلن برنامج “سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعية” اليوم الخميس، صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة سند الزواج للدفعة الثانية. يُذكر أن برنامج “سند محمد بن سلمان” يُعد إحدى المبادرات الاجتماعية والخيرية التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع لمساندة المتزوجين حديثاً وتخفيف أعباء الزواج عليهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر “سند محمد بن سلمان” يعلن صرف العطاء للدفعة الثانية للمتقدمين على مبادرة “سند... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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