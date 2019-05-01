بالصور: وفاة فتاة وإصابة 5 من عائلتها في حريق بملحق بناية في جدة

أخمدت فرق الدفاع المدني في جدة اليوم (الأربعاء) حريقاً اندلع في ملحق لبناية مكونة من ثلاثة أدوار، بحي الروابي جنوب محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن الحريق نتج عنه وفاة لفتاة (١٦ سنة) بعد نقلها إلى المستشفى، وإصابة والدتها وأربعة من إخوتها؛ ثلاث بنات وشاب، نُقِلوا جميعاً عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج بمستشفى الملك عبدالعزيز. وأضاف أن فرق التحقيق ما زالت متحفظة على الموقع، بوجود فريق من الأدلة الجنائية؛ لاستكمال أعمال التحقيق، في وقت باشرت فيه فرق الإنقاذ إخلاء البناية من قاطنيها، وتمشيط جميع الأدوار؛ للتأكد من عدم وجود محتجزين.