صحة تبوك تكشف تفاصيل العثور على جثة طفل حديث الولادة بدورات مياه

كشفت صحة تبوك تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة متوفى في دورات مياه العيادات الخارجية لمستشفى الملك فهد التخصصي. وقال المتحدث الرسمي لصحة تبوك هاني المطيري وفقًا لـ”سبق” إنه تم العثور على طفل متوفى حديث الولادة في دورات المياه بالعيادات الخارجية لمستشفى الملك فهد التخصصي، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم، وبالكشف المبدئي عليه تبين بأن الطفل متوفى خارج المستشفى منذ أكثر من 24 ساعة.

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