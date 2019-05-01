نائب أمير نجران يزفّ بشرى إعادة تشغيل المطار للأهالي

زفّ الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران، البشرى لأهالي منطقة نجران، بإعادة تشغيل مطار نجران بداية شهر رمضان. وجاء في تغريدة من إمارة نجران: “‏صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران، حفظه الله ورعاه؛ يزفّ البشرى لأهالي منطقة نجران باعتماد إعادة تشغيل مطار نجران بداية شهر رمضان المبارك”.

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