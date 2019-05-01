“هيئة السوق المالية” تتيح خدمة إلكترونية للاستفسار عن الموجودات الاستثمارية للمتوفين

أتاحت هيئة السوق المالية خدمة إلكترونية باسم “الإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى”، تتيح لورثة الميت الاطلاع على بيانات أوراقه المالية وحساباته الاستثمارية. ويمكن لأيّ من الورثة المشمولين في صكّ حصر الورثة تقديم طلب إفصاح عن الموجودات الاستثمارية لمورّثه، حيث تتولى الهيئة بعد ذلك إحالة الطلب إلى مركز إيداع الأوراق المالية.

وتشترط الهيئة لاستقبال طلبات الإفصاح وجود حساب “أبشر” لمقدم الطلب، وإرفاق صورة واضحة لصك حصر الورثة، وصورة من شهادة الوفاة، ورقم هوية المتوفى ورقم الحفظ إن كان مواطناً، ورقم إقامته إن كان مقيماً. كما تشترط الهيئة على الوكلاء الشرعيين إرفاق صورة من الوكالة الشرعية، وقد تطلب كذلك حضور مقدم الطلب للتحقق من بعض البيانات.