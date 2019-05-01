تنظيم أول ملتقى توظيف بشركات وصالونات التجميل النسائية بالرياض

نظَّم المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية، أمس الثلاثاء، الملتقى الأول للتوظيف بشركات وصالونات التجميل النسائية، وذلك بالتعاون مع لجنة المشاغل بغرفة الرياض.

حضر الملتقى، المهتمون بهذا المجال وذوو الاختصاص والكوادر النسائية المتخصصة في التجميل؛ بهدف تعزيز التواصل بين الشركات وصالونات التجميل والباحثات عن عمل، ورفع نسبة مشاركة المرأة من 20% إلى 30%.

كما شارك عدد من الشركات وصالونات التجميل، وتم عرض الوظائف الإدارية والتخصصية بإجمالي 371 وظيفة.

وشمل الملتقى ثلاث ورش عمل، أولاها: «الإتيكيت الوظيفي» للدكتور هيفاء العليان، التي ناقشت خلالها فنون التعامل مع الرؤساء والزملاء والمراجعين، ومردوده الإيجابي على الموظف.

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والورشة الثانية، بعنوان «العلاقة العمالية حقوق وواجبات أطرافها»، تحدث خلالها مؤيد الصيخان، عن قوانين العمل والأنظمة ذات العلاقة المنظمة لآلية العمل وحقوق الطرفين، وتطرقت شعاع الدحيلان، في الورشة الثالثة التي كانت بعنوان «مهنة من الذهب»، لتجربتها العملية وخبراتها في الصالونات وشركات التجميل، وسبل النجاح في قطاع التجميل.

ويسعى المجلس التنسيقي لعمل المرأة؛ لزيادة مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل وتدريب وتوطين الأيدي النسائية العاملة، وتوفير فرص عمل جديدة للمرأة السعودية، وتفعيل دورها في مجال التنمية الاقتصادية.

وكذلك دعم وتطوير العلاقة مع الجهات الرسمية المعنية بعمل المرأة بالقطاع الخاص، وتوفير الوسائل الفعالة التي تمكن من التعرف على المشاكل والمعوقات، التي تواجه عمل المرأة السعودية ووضع الحلول لها، وإعداد البرامج والدورات التدريبية المتخصصة.

ويُعد قطاع التجميل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة؛ حيث تتركز نحو 70% من الاستثمارات النسائية بهذا القطاع باستثمارات تصل لنحو 3 مليارات ريال، فيما يوفر العديد من الفرص الوظيفية المجزية للسيدات والفتيات.