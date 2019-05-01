انطلاق الملتقى الأول للقيادة والإدارة بـ«صحة جازان»

يهدف إلى رفع مستوى الأداء العملي والوظيفي
رعى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات الملتقى الأول للقيادة والإدارة، الذي يقام تحت شعار «القيادة إبداع وريادة»، وذلك بفندق «راديسون بلو»، وبمشاركة أكثر من 250 مشاركًا من داخل المنطقة وخارجها.
وتضمَّن برنامج افتتاح الملتقى كلمة للدكتور النجمي، أكد خلالها أهمية الملتقى الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تعزيز وتطوير المهارات في القيادة والإدارة ورفع مستوى الأداء الإداري، سعيًا لتحقيق «رؤية 2030» لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وتستمر فعاليات الملتقى على مدى ثلاثة أيام؛ حيث شهد اليوم الأول عددًا من المحاضرات وورش العمل.
ويهدف الملتقى إلى تعريف المشاركين بالقيادة الإبداعية، وتمكينهم من تطبيق الطرق الابتكارية والتطوير وتزويد المشاركين بأحدث الاتجاهات المعاصرة في القيادة والإدارة، وكذلك تزويد المشاركين بمهارات التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الصحية، ويحرص على تقديم مفاهيم حديثة في الاستنتاج في المؤسسات الصحية كالمحاسبة وقياس الأداء.
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