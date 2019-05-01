ضبط كميات كبيرة من التوت والأغذية الرمضانية مجهولة المصدر بالهدا

أتلفت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الهدا الفرعية أكثر من 37 عبوة (سعة 20 لترًا) من عصير التوت مجهول المصدر، والذي تم نقله بطريقة غير صحية عبر مركبة غير مخصصة للنقل، مما تسبب في تعرضه للتلف.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه تم ضبط المركبة محملة بكميات كبيرة من التوت مجهول المصدر وكميات من رقاق السمبوسة ومواد غذائية أخرى، في طريقها إلى مدينة جدة، وذلك بالتنسيق مع الدوريات الأمينة، وجرت عملية الضبط في مركز الهدا الأمني.

وبينت الوكالة أن الحملات الرقابية لضبط المخالفات الصحية مستمرة بوتيرة متزايدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبالتعاون مع كافة الشركاء، وذلك لضمان سلامة المعروضات بمنافذ بيع المأكولات والمشروبات، وسلامة الغذاء من خلال جولات ميدانية رقابية للبلديات الفرعية والفرق الإشرافية.

وأشارت إلى زيادة عدد الجولات الرقابية بما يتوافق مع الإقبال المتزايد على المواد الغذائية والمطاعم ومحلات بيع المشروبات الرمضانية، ودعم أعمال الفرق الرقابية، وتنفيذ خطة العمل الموسمي، وتغطية المرافق التجارية والأسواق رقابيًا على مدار الساعة، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة، والتركيز على مواقع تحضير الأطعمة.

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يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تكثف جولاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية ومستودعات تخزين منتجاتها ومراكز توزيعها في عدد من مناطق المملكة، مع التركيز على الأغذية التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الجولات التفتيشية ضمن خطة وضعتها الهيئة؛ للتأكد من التزام تلك المنشآت باشتراطات الهيئة ومطابقة ما يتم تصنيعه وتخزينه وتوزيعه باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، بما يحقق سلامة ومأمونية الغذاء.

وتتضمن الخطة القيام بجولات تفتيشية خلال فترة العمل الرسمي والفترة المسائية طوال أيام الأسبوع، وستستمر خلال الشهر الكريم.