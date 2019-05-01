بالصور.. انطلاق دوريات الأفواج الأمنية في منطقة نجران

دشن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، اليوم الأربعاء، انطلاق دوريات الأفواج الأمنية؛ لمباشرة مهامها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية في منطقة نجران، وذلك بناءً على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

‏وأوضح اللواء القحطاني، ‏أن تدشين انطلاق دوريات الأفواج الأمنية في منطقة نجران، جاء امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعنايتها بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار اللواء القحطاني، إلى أن التدشين يأتي وفق الخطة المعتمدة من وزير الداخلية؛ لتعزيز الجهود الأمنية بالمناطق الحدودية بقوات أمنية تختص بتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة، وتتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها، وذلك للمساندة في التصدي نشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود‏.