4.5 ملايين لدعم لجنة أصدقاء المرضى

وقدم شكره لمدير عام الشؤون الصحية ورئيس لجنة أصدقاء المرضى سابقًا الدكتور صالح السلوك على عمله الدؤوب لإنجاح أعمال اللجنة، متمنيًا في الوقت نفسه للدكتور إبراهيم العريفي الرئيس الحالي للجنة التوفيق والسداد وأيضاً لجميع أعضاء اللجنة باعتبارهم سباقين بدعمهم السخي لأعمال الجمعية وأنشطتها لأجل خدمة المرضى من أبناء المنطقة.
وأكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي أنه منذ إنشائها في عام 1405 بالشراكة بين المديرية العامة للشؤون الصحية وغرفة الشرقية، تميزت لجنة أصدقاء المرضى بتعدّد خدماتها التي تُقدّمها للمستفيدين والتي لمسها كل من استفاد منها.
وقال العريفي لقد بدأت اللجنة قوية بالأيادي البيضاء من أبناء المنطقة الشرقية الذين قدموا للجنة دعمًا ماديًا خلال العام الماضي 2018 يُقدر بنحو 4.5 ملايين ريال.
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