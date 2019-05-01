مدينة للفل بساحل القوز باستخدام المياه المعالجة

فيما بلغت نسبة المعالجة في محطة الصرف الصحي الواقعة شمال منطقة قوز الجعافرة التابعة لمحافظة صبيا 70% خلال أسبوع، وجه وزير البيئة والمياه والزراعة بإنشاء مدينةٍ للفل على مساحة مليون متر2 شمال المحطة، لزراعة 30 ألف شتلة على مرحلتين باستخدام مياه معالجة ثلاثياً.

مدينة الفل

كشف مدير عام إدارة خدمات المياه في منطقة جازان المهندس بندر جبر لـ«دوت الخليج» أن «وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي وجه بإنشاء مدينة للفل بجوار محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة صبيا على ساحل البحر الأحمر شمال القوز بـ 10 كلم، بمساحة مليون م2، وذلك للاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً».

30 ألف شتلة

أكد جبر أنه «سيتم زراعة 30 ألف شتلة خلال مرحلتين، الأولى تم البدء فيها بزراعة 10 آلاف شتلة، والثانية زراعة 20 ألف شتلة، والعمل جارٍ لإكمال شبكة الصرف الصحي لمدينة صبيا التي سيتم العمل على إيصالها بالمحطة قريباً»، مؤكدا إغلاق 6 مرامٍ للصرف الصحي بالمنطقة من إجمالي 10 خلال سنتين.

محطة التنقية

أوضح مدير المشروع بالشركة المشغلة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المهندس زياد الحجيري لـ«دوت الخليج» أن «مبلغ عقّد شركة الجازع لإنشاء محطة التنقية بلغ 150 مليونًا، وتحتوي على محطات ضخ وشبكة أنابيب بقطر 1200 ملم، وتستوعب 44 ألف م3 يوميا»، مشيرا إلى إن تنقية مياه الصرف الصحي تمر بمرحلة المعالجة البيلوجية ثم مرحلة الفلترة وتدرج الألوان.

وأضاف أن «الشركة أنشأت شبكات الصرف الصحي بصبيا بعقد بلغ 165 مليونًا، ونسبة الإنجاز بلغت 99%»، معللا تأخر تشغيل الشبكة بعدم اكتمال الأنابيب بمسافة 4 كلم.

آلية المعالجة

أبان الحجيري أن «المعالجة في المحطة وصلت إلى 70%، وتحتاج من 3 أسابيع إلى شهر حتى يكون هناك تدفق مستمر في المياه لتصل إلى 100%»، موضحا أن الفترة الراهنة يتم رمي المياه خارج المحطة لحين اكتمال مرحلة المعالجة لتصبح صالحه للري.

عقد شبكة الصرف بصبيا 165 مليونا

نسبة الإنجاز 99%

عقد محطة التنقية 150 مليونا

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المحطة تستوعب 44 ألف م3 باليوم

مراحل زراعة الشتلات:

الأولى 10 آلاف شتلة

الثانية 20 ألف شتلة

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6 مرامٍ مُغلقة خلال سنتين:

01 أبوعريش

02 صامطة

03 أحد المسارحة

04 صبيا

05 العيدابي

06 مسلية