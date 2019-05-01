%60 إنجاز جسر طريق الملك فهد في أبها

أنجزت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع 60 % من مشروع إنشاء جسر المشاة على طريق الملك فهد السريع مقابل الغرفة التجارية الصناعية بأبها.

ويأتي المشروع ضمن جهود الأمانة للحفاظ على سلامة المشاة في المناطق الحيوية، حيث اعتمدت في مشروعها تطبيق جودة المعايير وسعة الطريق التنظيمية وسرعة المركبات فيه وحركتها، إضافة إلى وجود الأحياء السكنية.

ويتكون المشروع من مسارين للمشاة في كل اتجاه بتكلفة بلغت 3.427.280 ريالا. وانتهت أعمال الخرسانة بكامل المشروع من قواعد وأعمدة وبلاطات خرسانية، إلى جانب أعمال الدفن أسفل الجسر وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 60 %. إلى ذلك، أكملت أمانة عسير وبلدياتها التابعة لها استعداداتها لاستقبال شهر رمضان. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن «أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها كثفت أعمال الرقابة الصحية على جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة بإشراف من الجهات المعنية بالأمانة، إضافة إلى متابعة البلديات بالمحافظات والمراكز للتأكد من سلامة أسواقها واستيفائها للاشتراطات الصحية». وأكد جاهزية الفرق الرقابية بأمانة المنطقة وبلدياتها التابعة لها للإشراف ومتابعة الأسواق، فيما تم تجهيز فرق عمل رقابية صباحية ومسائية لضبط سلامة الأسواق بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

يذكر أن الفرق الرقابية ضبطت مؤخرا 917 مخالفة صحية، وأغلقت 128 منشأة، فيما أتلفت 3588 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.