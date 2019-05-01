

الرياض 26 شعبان 1440 هـ الموافق 01 مايو 2019 م واس

وصل معالي رئيس الجمعية الوطنية " البرلمان " بجمهورية بوركينا فاسو الحسن بالا سكاندي اليوم إلى الرياض، في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى المملكة .

وكان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض عضو مجلس الشورى العضو المرافق اللواء عبد الهادي بن محمد العمري، وسفير جمهورية بوركينا فاسو لدى المملكة مانسا اونتانا.

وسيلتقي معالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية بوركينا فاسو خلال الزيارة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث سيتم البحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة البرلماني منها، كما سيلتقي بعدد من كبار المسؤولين لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين .

ويضم الوفد المرافق له عدد من النواب بالجمعية الوطنية ببوركينا فاسو وعدد من المسؤولين.

// انتهى //

22:20ت م

0270





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بوركينا فاسو يصل الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.