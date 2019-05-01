انت الان تتابع تفاصيل خبر البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد قطر 3.4% في 2021 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 09:50 مساءً - توقع البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن يسجل اقتصاد قطر معدل نمو 3.4%، بحلول 2021، مدفوعاً بنمو أعلى في قطاع الخدمات مع اقتراب كأس العالم في 2022، مقابل 2.1% في 2018.

وقال البنك الدولي في تقرير: إن "اقتصاد قطر ارتفع إلى 2.1% في 2018، مع تعافي النشاط تدريجياً من آثار الخلاف الدبلوماسي بين قطر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي".

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد القطري تغلب "إلى حدٍّ كبير على القيود التي سبّبها الخلاف الدبلوماسي المستمر مع دول في مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك من شأن حل هذا الخلاف أن يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين".

ومنذ 5 يونيو 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر؛ بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، مؤكدة أنها محاولة من تلك الدول للسيطرة على قرارها السيادي.

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وأضاف التقرير أن من شأن زيادة الإنفاق على البنية التحتية الخاصة بمشاريع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد، أن تساعد في تعويض انخفاض الإنفاق الاستثماري على مشروعات كأس العالم.

وفي يوليو 2008، طرحت دولة قطر وثيقة "رؤية قطر الوطنية 2030"، التي وضعت الأسس النظرية والآليات العملية لتحقيق الموازنة؛ بين الموارد الطبيعية والبشرية والنمو الاقتصادي خلال العقود اللاحقة.

وتهدف الرؤية إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان بيئة مستقرة ومستدامة في قطاع الاستثمارات، كما تسعى لتعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتحفيز النمو، خاصة بعد الفوز باستضافة مونديال 2022.

ويتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو قطاع المحروقات مع بدء تشغيل منشأة "برزان" للغاز الطبيعي في 2020، ومع اكتمال التوسع في مشروعات حقل الشمال للغاز الطبيعي أيضاً، بحلول 2024.

كما يتوقع تشديد السياسة النقدية تدريجياً؛ إذ يستأنف مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة لاستعادة الفارق مقابل أسعار الفائدة الأمريكية، وجذب تدفقات العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي.