شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 18 في حادث سير بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)
باشرت فرق الهلال الأحمر بمنطقة الرياض اليوم (الأربعاء)، حادث سير لباص عمالة على طريق أوشيقر باتجاه القصيم.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر عبدالله المريبض، أنه نتج عن الحادث 8 وفيات، و3 إصابات حرجة، و4 إصابات متوسطة، و3 إصابات طفيفة.
وأشار المربيض إلى أنه فور تلقي غرفة العمليات للبلاغ، باشرت الموقع 7 فرق إسعافية، وتم تقديم الخدمة الطارئة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى شقراء العام.
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