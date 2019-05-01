شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يُكرِّم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الأربعاء)، رئيس ملتقى إعلاميي الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان، ومديري ومحرري مكاتب الصحف الورقية ورؤساء تحرير الصحف الإلكترونية، ومجموعة من الإعلاميين والإعلاميات.

وفي مستهل الاستقبال، رحب أمير المنطقة بالإعلاميين والإعلاميات, منوهاً بالدور الكبير الذي يقومون به لإيصال الصورة المشرفة عن المنطقة وأهلها ودورهم في التنمية، متطلعاً لبذل مزيد من الجهود، وإظهار الميز النسبية التي تتمتع بها منطقة الجوف.

وأكد الأمير فيصل بن نواف متابعته الشخصية لمشاريع واحتياجات المنطقة في ظل الدعم الذي تحظى به المشاريع التنموية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، لافتاً إلى دور المرأة في جميع المجالات، وأنها شريكة في التنمية ومساهمه في تحقيق برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، ودعم الشباب والفتيات وتبني مبادراتهم والعمل على إقامة برامج تتوافق مع أهدافهم ورغباتهم.

بعد ذلك، ألقى الحموان كلمة قال فيها: «إن الوطن اليوم في أمس الحاجة لوقفة صادقة وعزيمة قوية ووحدة راسخة تحميه ضد ما يتعرض له من حملات منظمة ومغرضة تستهدف أمنه واستقراره، وعلى كل واحد منا مسؤولية عظيمة تجاه الوطن وحمايته، واعداً ببذل المزيد من الجهد كل في مجاله وتخصصه للإسهام في دعم مسيرة البلاد ورخاءه».

وأكد الحموان أن الإعلاميين والإعلاميات يسعدون بالاستماع لتوجيهات أمير المنطقة التي تهدف إلى تطوير الأداء الإعلامي بالمنطقة، ليواكب نهضة الوطن وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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ونوه بجهود الداعم لجائزة التميز الإعلامي، مقدماً الشكر لأعضاء الملتقى ورؤساء لجان الجائزة على ما قدموه وما سيقدمونه في خدمة الوطن.

وفي نهاية الاستقبال، كرَّم أمير منطقة الجوف الفائزين بجائزة التميز الإعلامي 2017 في مساراتها الأربعة وهم، مسار المقال جلال بن خير الله الطالب, ومسار الصورة زايد بن مبروك اللاحم، ومسار التحقيقات الاستقصائية ماجد بن فتال الرويلي, ومسار الحوارات ميَسًر بنت محمد البديوي، كما كرَّم رؤساء وأعضاء لجان تحكيم الجائزة والجهات المتعاونة.

حضر التكريم، مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ياسر بن إبراهيم العلي، ومدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة فهد بن سعود الطريف.

من جهة أخرى، استقبل الأمير فيصل بن نواف عدداً من أطفال جمعية الأطفال المعوقين بالجوف، يرافقهم مدير الجمعية عبدالله بن أنور الفراج، وعدد من منسوبي ومنسوبات الجمعية.

وفي بداية الاستقبال، رحَّب أمير المنطقة بأطفال الجمعية، مؤكداً دعمه لهم ولأنشطتها المتمثلة فيما تقوم به الجمعية من برامج, مقدماً لهم مجموعة من الهدايا، داعياً الله أن يمن عليهم بالشفاء ويوفق القائمين على مثل هذه الجمعيات الإنسانية التي تقدم خدمات جليلة لفئة عزيزة على قلوبنا جميعاً.

وأعرب الفراج باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الجمعية والمستفيدين من خدماتها، عن شكره لأمير منطقة الجوف على حفاوته بأبنائه ودعمه للجمعية.