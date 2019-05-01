، "الخليج 365" ترصد ثماني مراحل تاريخية في كأس الملك.. تعرف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - مرت بطولة كأس الملك بالعديد من المنعطفات التاريخية منذ بزوغ فجرها على أرض الحجاز غرب المملكة العربية السعودية مروراً بانضمام أندية الوسطى ومن ثم أندية المنطقة الشرقية حتى عُمّمت هذه التجربة الرياضية الفريدة في تاريخ رياضتنا السعودية على كافة أندية المملكة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً لتنال شرف المشاركة أسوة بكبار الأندية في مسابقة تحمل أغلى الأسماء " خادم الحرمين الشريفين " لتطريز سجلاتها الشرفية، ولكن التاريخ يظهر أنه ومع كل نسخة إلا ما ندر لابد من ظهور " حصان أسود " يحدث مفاجآت مدوية بإخراج كبار المرشحين ليكون حق المشاركة حقاً منطقياً طالما أن البطولة ذات نفس قصير، عكس بطولات الدوري المرهقة لتلك الأندية ذات الإمكانات الأقل، "الخليج 365" رصدت أبرز تحولات هذه البطولة في ثماني مراحل.

المرحلة الأولى :

بدأت ممارسة كرة القدم السعودية رسمياً في السعودية من خلال منطقة الحجاز، وتطور الأمر باهتمام أبناء المنطقة لممارسة الكرة حيث انتشرت اللعبة على نطاق واسع، حتى قامت الأندية الرياضية على أكتاف عشاق وهواة المستديرة الساحرة وكانت باكورة البطولات الرسمية "بطولة كأس الملك " والتي كان منبعها من غرب المملكة العربية السعودية بشكل رسمي في العام 1957م واقتصرت في المرحلة الأولى على أندية المنطقة الغربية.

المرحلة الثانية :

دخلت أندية الوسطى على خط منافسة أندية الغربية على لقب كأس الملك، حيث كان يرشح بطل أندية الوسطى بعد تصفية لأندية المنطقة يصل من خلالها الحائز على المركز الأول إلى المباراة النهائية، فيما تقوم أندية الغربية بذات الأسلوب وذلك بتصفية الأندية داخلياً، ويرشح بطل التصفيات لمواجهة بطل الوسطى ويلتقيان في مباراة ختامية بتشريف الملك.



المرحلة الثالثة :

دخلت أندية المنطقة الشرقية على خط منافسة مع أندية الغربية والوسطى على لقب كأس الملك، وقد كانت الآلية تقوم على اختيار بطل " الغربية " و" الوسطى " و" الشرقية "، ليتبقى المقعد الرابع في المربع الذهبي يكون بالقرعة بين بقية الأندية.



المرحلة الرابعة :

توقفت لأسباب عديدة ولكنها عادت للانطلاق، وكانت العودة بعد تقسيم الأندية الرياضية إلى أندية " درجات " مسايرة لدول العالم المتقدم، " ممتازة " – "أولى " – "ثانية " وقد تزامن هذا التجديد مع انطلاقة الدوري السعودي الممتاز.

المرحلة الخامسة:

توقفت البطولة من العام 1990 إلى العام 2008 وفيها تغير مسمى الدوري السعودي إلى (دوري كأس خادم الحرمين الشريفين لأندية الدرجة الممتازة)، وقد رأى القائمون على أمر الكرة السعودية في تلك الفترة وضع مسمى الملك للمسابقة الأقوى وهي الدوري، وتحويله لنظام المربع الذهبي، إلا أنها عادت في العام 2008م بنظامها القديم وشكلها الجديد.

المرحلة السادسة :

تم النظر في موضوع ضرورة عودة الدوري النقطي ليتم إقراره في العام 2008م وتعود بطولة كأس الملك في الموسم 2009م تحت مسمى " بطولة خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال "، وكانت تضم في مستهل عودتها ثمانية أندية، بطل كأس ولي العهد – بطل فيصل بن فهد – الستة الأندية الأولى من الدوري السعودي، ويعتمد النظام على إقصاء المغلوب بنظام الذهاب والإياب.

المرحلة السابعة :

تم تعديل المسمى إلى " كأس خادم الحرمين الشريفين " وضمت جميع الأندية السعودية لأحقيتها في المشاركة ولو للناحية التاريخية في أغلى البطولات السعودية، وتبدأ من الدور الـ32، على أن تقام بنظام خروج المغلوب باستثناء الدور نصف النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب.

المرحلة الثامنة :

تم إلغاء نظام الذهاب والإياب في الدور نصف النهائي واعتماد مباراة واحدة لخروج المغلوب.