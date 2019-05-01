، بالفيديو.. عريس يلعب PUBG في حفل زفافه ،

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رأى عريس هندي أنه من الأفضل له أن يلعب لعبة القتال "بابجي" على هاتفه الذكي بدلاً من متابعة ما يحدث، أو على الأقل التواصل مع العروس الجالسة بجانبه.
وبدا العريس منهمكًا للغاية باللعبة، وربما كان يخسر؛ إذ إنه كان يضغط على مفاتيح اللعبة الشبيهة بلعبة "فورتنايت" بعصبية، فيما كانت عروسه تنظر إليه؛ ربما مستغربة من الموقف، ومتسائلة عن المستقبل الذي ينتظرها.
ولم يكلف العريس نفسه حتى بالنظر إلى أحد الضيوف الذي قدَّم لهما هدية الزواج؛ وذلك بسبب اللعبة.
وخلال مدة الفيديو - على الأقل - لم يُظهر العريس أي اهتمام بما يجري حوله، بل إنه عندما قدَّم له أحد الضيوف هدية ملفوفة بورق بنفسجي مصقول دفعها بيده بعيدًا عنه دون أن ينظر إلى الضيف، أو يبعد عينه عن هاتفه!!
بالفيديو.. عريس يلعب PUBG في حفل زفافهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-01
رأى عريس هندي أنه من الأفضل له أن يلعب لعبة القتال "بابجي" على هاتفه الذكي بدلاً من متابعة ما يحدث، أو على الأقل التواصل مع العروس الجالسة بجانبه.
وبدا العريس منهمكًا للغاية باللعبة، وربما كان يخسر؛ إذ إنه كان يضغط على مفاتيح اللعبة الشبيهة بلعبة "فورتنايت" بعصبية، فيما كانت عروسه تنظر إليه؛ ربما مستغربة من الموقف، ومتسائلة عن المستقبل الذي ينتظرها.
ولم يكلف العريس نفسه حتى بالنظر إلى أحد الضيوف الذي قدَّم لهما هدية الزواج؛ وذلك بسبب اللعبة.
وخلال مدة الفيديو - على الأقل - لم يُظهر العريس أي اهتمام بما يجري حوله، بل إنه عندما قدَّم له أحد الضيوف هدية ملفوفة بورق بنفسجي مصقول دفعها بيده بعيدًا عنه دون أن ينظر إلى الضيف، أو يبعد عينه عن هاتفه!!
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
09:42 PM
01 مايو 2019 - 26 شعبان 1440
09:53 PM
لم يكلف نفسه حتى النظر إلى الضيوف متجاهلاً عروسه
رأى عريس هندي أنه من الأفضل له أن يلعب لعبة القتال "بابجي" على هاتفه الذكي بدلاً من متابعة ما يحدث، أو على الأقل التواصل مع العروس الجالسة بجانبه.
وبدا العريس منهمكًا للغاية باللعبة، وربما كان يخسر؛ إذ إنه كان يضغط على مفاتيح اللعبة الشبيهة بلعبة "فورتنايت" بعصبية، فيما كانت عروسه تنظر إليه؛ ربما مستغربة من الموقف، ومتسائلة عن المستقبل الذي ينتظرها.
ولم يكلف العريس نفسه حتى بالنظر إلى أحد الضيوف الذي قدَّم لهما هدية الزواج؛ وذلك بسبب اللعبة.
وخلال مدة الفيديو - على الأقل - لم يُظهر العريس أي اهتمام بما يجري حوله، بل إنه عندما قدَّم له أحد الضيوف هدية ملفوفة بورق بنفسجي مصقول دفعها بيده بعيدًا عنه دون أن ينظر إلى الضيف، أو يبعد عينه عن هاتفه!!
، بالفيديو.. عريس يلعب PUBG في حفل زفافه ،
المصدر : الخليج 365
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