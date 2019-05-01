، بطولة كأس الملك: ثلاثة عقود من التميز.. والاتحاد يبحث عن اللقب الرابع ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت في عام 1957م.. ومرت بتحولات عدة

انقطعت بطولة خادم الحرمين الشريفين بعد تغيير اسم الدوري السعودي إلى دوري خادم الحرمين الشريفين قبل أن تعود وتدخل على خط المسابقات السعودية بشكل وطراز جديد، مع بقاء القيمة ثابتة.

وتُعد البطولة بلا جدال أغلى المسابقات نظرًا لما تختزله في تفاصيلها من طقوس استثنائية، لعل أبرزها - على سبيل المثال لا الحصر - مصافحة القائد شباب شعبه.. عدته وعتاده.. وثروته الكبرى في ختام دائمًا ما يكتسي حلة الوفاء، وبه ومعه تتجدد اللحمة والولاء.

وكانت أولى مراحل "الملك" في العام 1957م، واستمرت قرابة ثلاثة عقود، قبل أن يتم إيقافها في العام 1990م؛ لتدمج مع بطولة الدوري في بطولة واحدة تحت اسم (دوري كأس خادم الحرمين الشريفين)، ويتحول نظام الدوري النقطي إلى ما يسمى بالمربع الذهبي. ثم عادت بعد ذلك عام 2008م مقتصرة على أندية الدوري الممتاز؛ ليتم بعد ذلك منح الفرصة لأندية الظل.

"الخليج 365" تسلط الضوء من خلال التقرير الآتي على أبطال كأس الملك بعد إقرارها في العام 2008م:

كأس خادم الحرمين الشريفين 2008م الفريقان المتنافسان الاتحاد – الشباب تاريخ النهائي 14-5-2008م راعي المباراة الختامية الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله مكان المباراة الختامية الرياض – استاد الملك فهد الدولي الفريق البطل الشباب نتيجة المباراة الختامية 3-1 رئيس الفريق البطل الأستاذ خالد البلطان رئيس الفريق الوصيف المهندس جمال أبو عمارة مدرب الفريق البطل الأرجنتيني إنزو هيكتور مدرب الفريق الوصيف الأرجنتيني جابريل كالديرون التفاصيل كان الاتحاد المرشح الأول لنيل أول لقب لبطولة كأس الملك بعد عودته بتنظيمه الجديد؛ وذلك لمعطيات عدة، أهمها أن الاتحاد بطل الدوري في ذلك العام، والفريق الأكثر جاهزية، كما أن القيمة الفنية للأسماء التي يمتلكها لا يمكن أن يتم مقارنتها بأدوات نادي الشباب في تلك الفترة. و شهدت المباراة الحركة اللاأخلاقية من اللاعب الغيني الحسن كيتا أمام الحضور الرسمي ممثلاً في الملك وجمع من الأمراء وكبار المسؤولين؛ ليتم شطبه من الملاعب السعودية، لكنه عاد فيما بعد لتمثيل الشباب في تجربة أقل بكثير من تجربته مع الاتحاد.

كأس خادم الحرمين الشريفين 2009م الفريقان المتنافسان الاتحاد – الشباب تاريخ النهائي 15-5-2009م راعي المباراة الختامية الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله مكان المباراة الختامية الرياض – استاد الملك فهد الدولي الفريق البطل الشباب نتيجة المباراة الختامية 4-0 رئيس الفريق البطل الأستاذ خالد البلطان رئيس الفريق الوصيف المهندس جمال أبو عمارة مدرب الفريق البطل الأرجنتيني أنزو هيكتور مدرب الفريق الوصيف الأرجنتيني جابريل كالديرون التفاصيل تكرر سيناريو النسخة السابقة نفسه؛ إذ تأهل كل من الشباب والاتحاد لشرف المباراة الختامية، واستطاع الليث خطف اللقب للمرة الثانية على التوالي منذ عودة "كأس الملك" بشكله ونظامه الجديد.

كأس خادم الحرمين الشريفين 2010م الفريقان المتنافسان الهلال - الاتحاد تاريخ النهائي 7-5-2010م راعي المباراة الختامية الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله مكان المباراة الختامية الرياض – استاد الملك فهد الدولي الفريق البطل الإتحاد نتيجة المباراة الختامية 5-4 – تم الحسم بركلات الترجيح رئيس الفريق البطل الدكتور خالد المرزوقي رئيس الفريق الوصيف الأمير عبدالرحمن بن مساعد مدرب الفريق البطل الروماني ايريك جريتس مدرب الفريق الوصيف الأرجنتيني انزو هكتور التفاصيل حسم الاتحاد اللقب الأول لصالحه بعد وصوله لنهائي الكأس للمرة الثالثة على التوالي في نظام البطولة الجديدة الذي أُقر في العام 2008م، لكن الاتحاد قد أضاع ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بدقائق عن طريق قائده محمد نور، وتألق في التصدي لتلك الركلة الحارس المخضرم حسن العتيبي قبل التوجه لركلات الترجيح ليحسم الاتحاد اللقب بركلة محمد نور مستغلاً إهدار أحمد الفريدي الركلة الخامسة لفريقه.

كأس خادم الحرمين الشريفين 2011م الفريقان المتنافسان الأهلي - الاتحاد تاريخ النهائي 24-6-2011م راعي المباراة الختامية الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله مكان المباراة الختامية جدة –استاد الأميرعبدالله الفيصل الفريق البطل الأهلي نتيجة المباراة الختامية 4-2- ركلات الترجيح رئيس الفريق البطل الأمير فهد بن خالد رئيس الفريق الوصيف المهندس إبراهيم علوان مدرب الفريق البطل البلجيكي ديمتري مدرب الفريق الوصيف الصربي اليكسندر اليتش التفاصيل استطاع النادي الأهلي حسم اللقب لصالحه بعد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي نادي الاتحاد في مباراة مغلقة، انتهت سلبيًّا؛ ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، ويحسم الملكي لقب كأس الملك لصالحه.

كأس خادم الحرمين الشريفين 2012م الفريقان المتنافسان الأهلي – النصر تاريخ النهائي 24-6-2011م راعي المباراة الختامية الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله مكان المباراة الختامية جدة –استاد الأميرعبدالله الفيصل الفريق البطل الأهلي نتيجة المباراة الختامية 4-1 رئيس الفريق البطل الأمير فهد بن خالد رئيس الفريق الوصيف الأمير فيصل بن تركي مدرب الفريق البطل التشيكي كارل ياروليم مدرب الفريق الوصيف الكولومبي ماتورانا التفاصيل أقيمت المباراة النهائية في مدينة جدة للمرة الثانية على التوالي بعد عودة كأس الملك بنظامه الجديد، واستطاع النادي الأهلي الفوز بلقب البطولة أيضًا في الملعب ذاته بأربعة أهداف مقابل هدف بتوقيع المهاجم عماد الحوسني والمدافع كامل الموسى، فيما أحرز عبدالرحيم الجيزاوي هدفين. وفي المقابل تمكن المحترف ريتشي من إحراز هدف شرفي لفريقه.

كأس خادم الحرمين الشريفين 2013م الفريقان المتنافسان الاتحاد - الشباب تاريخ النهائي 29-5-2013م راعي المباراة الختامية أناب خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض في تلك الفترة، لرعاية المباراة الختامية. مكان المباراة الختامية الرياض – استاد الملك فهد الدولي الفريق البطل الاتحاد نتيجة المباراة الختامية 4-2 رئيس الفريق البطل المهندس محمد فايز رئيس الفريق الوصيف الأستاذ خالد البلطان مدرب الفريق البطل الإسباني بينات مدرب الفريق الوصيف البلجيكي ميشيل برودوم التفاصيل كانت خسارة فريق الاتحاد من نظيره الهلال برباعية في مسابقة الدوري قد أحدثت صدمة لدى الإدارة والأجهزة الفنية؛ لتقدم الإدارة على خطوة جريئة؛ إذ اتخذت قرار الغربلة الشاملة في الفريق الاتحادي بتنسيق وإعارة أبرز النجوم، وعلى رأسهم القائد التاريخي محمد نور ورضا تكر ومشعل السعيد وإبراهيم هزازي، وتصعيد عدد من النجوم الشباب في الفئات السنية قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة، وتمكن الاتحاد من مفاجأة الوسط الرياضي بذلك المنجز لعدم ترشيحه من النقاد والمحللين والجماهير الرياضية عطفًا على عملية الإحلال التي حدثت.

كأس خادم الحرمين الشريفين 2014م الفريقان المتنافسان الشباب – الأهلي تاريخ النهائي 1-5-2014م راعي المباراة الختامية الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله مكان المباراة الختامية جدة – مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) الفريق البطل الشباب نتيجة المباراة الختامية 3-0 رئيس الفريق البطل الأستاذ خالد البلطان رئيس الفريق الوصيف الأمير فهد بن خالد مدرب الفريق البطل التونسي عمار السويح مدرب الفريق الوصيف البرتغالي فيكتور بيريرا التفاصيل كان هذا الحدث استثنائيًّا في مسيرة الرياضة السعودية؛ إذ تم افتتاح ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، وذلك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كرنفال ضخم، وحفل سيبقى في ذاكرة كل الرياضيين، وتمكن الفريق الشبابي من حسم اللقب لصالحه بثلاثة أهداف، أحرزها فيرناندو مينغازو ومهند عسيري "هدفين" ، دون مقابل لصاحب الأرض والجمهور. وقد تمكن الليث من تسجيل أولويات في الملعب الجديد، وذلك بتسجل نفسه أول فريق يدخل لأرضية الملعب، كما سجل الأرجنتيني فيرناندو مينغازو أول هدف في ملعب الجوهرة.

كأس خادم الحرمين الشريفين 2015م الفريقان المتنافسان النصر – الهلال تاريخ النهائي 5-6-2015م راعي المباراة الختامية الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله مكان المباراة الختامية جدة – مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) الفريق البطل الهلال نتيجة المباراة الختامية 7-6 " ركلات ترجيح " رئيس الفريق البطل الأستاذ محمد الحميداني رئيس الفريق الوصيف الأمير فيصل بن تركي مدرب الفريق البطل اليوناني دونيس مدرب الفريق الوصيف الأرجوياني خورخي داسيلفا التفاصيل كانت صدمة لن تنساها الجماهير النصراوية عندما تمكن اللاعب محمد جحفلي من إحراز هدف التعادل لصالح فريقه الهلال في الثواني الأخيرة من الأشواط الإضافية، وذلك بعد احتكام الفريقين للشوطين الإضافيين نتيجة التعادل السلبي في الشوطين الأصليين، وكان النصر قد تقدم برأسية محمد السهلاوي لتنتهي المباراة بركلات الحظ الترجيحية التي رجحت كفة الهلال.

كأس خادم الحرمين الشريفين 2016م الفريقان المتنافسان الأهلي - النصر تاريخ النهائي 29-5-2016م راعي المباراة الختامية الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله مكان المباراة الختامية جدة – مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة ) الفريق البطل الأهلي نتيجة المباراة الختامية 2-1 رئيس الفريق البطل الأستاذ مساعد الزيهري رئيس الفريق الوصيف الأمير فيصل بن تركي مدرب الفريق البطل السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الوصيف الإسباني راؤول كانيدإ التفاصيل في الموسم الاستثائي والذهبي للقلعة تمكن الأهلي من حسم اللقب بجدارة واستحقاق، وذلك بعد فوزه على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف. أحرز للأهلي عمر السومة هدفين، فيما تمكن أحمد الفريدي من إحراز هدف النصر الوحيد. وكانت كل الترشيحات تنصب الأهلي بطلاً عطفًا على مستوياته المميزة التي قدمها طوال الموسم، فيما شهد النصر نكسة فنية كبيرة في ذلك الموسم التي هبطت ببطل الدوري في الموسمين السابقين للمركز الثامن.

كأس خادم الحرمين الشريفين 2017 الفريقان المتنافسان الهلال - الأهلي تاريخ النهائي 15-5-2017م راعي المباراة الختامية الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله مكان المباراة الختامية جدة – مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) الفريق البطل الهلال نتيجة المباراة الختامية 3-2 رئيس الفريق البطل الأمير نواف بن سعد رئيس الفريق الوصيف الأمير فيصل بن تركي مدرب الفريق البطل الارجنتيني رامون دياز التفاصيل بعد سطوة الهلال الفنية في دوري المحترفين التي حققها المدرب رامون دياز بعد غياب دام ست سنوات، لم يقف طموح أزرق العاصمة عند هذا؛ إذ تمكن من جمع كأس الملك مع بطولة الدوري ليخرج بموسم مثالي.