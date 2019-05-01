، غدًا .. حكم نهائي مونديال 2018 يدير المباراة النهائية لكأس الملك ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين إلى طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة نيستور بيتانا والتي تجمع بين الاتحاد ونظيره التعاون والمقررة يوم غدٍ الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ويتألف طاقم التحكيم من نيستور بيتانا "حكم ساحة" على أن يعاونه مواطنوه هيرنان مايدانا "مساعد أول" وهوان بيلاتي "مساعد ثانٍ" و فرناندو إيتشينكي "حكم رابع" على أن يتولى الحكم آندرسون دارونكو مهمة "حكم فيديو" .

وسبق للحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا ومساعديه هيرنان مايدانا وخوان بابلو بيلاتي إدارة نهائي كأس العالم روسيا 2018 والذي جمع بين فرنسا وكرواتيا على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وكان بيانتا قاد ديربي العاصمة الرياض بين الغريمين التقليديين الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.